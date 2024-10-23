Samsung'un Galaxy S25 ve S26 amiral gemisi telefonlarında yalnızca Snapdragon işlemcileri kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

Samsung'un Galaxy S25 ve S26 amiral gemisi telefonlarında yalnızca Snapdragon işlemcileri kullanacağı iddia ediliyor. Qualcomm’un bu hafta tanıttığı Snapdragon 8 Elite işlemcisinin ardından, bu kararın alındığı belirtiliyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarında hangi işlemcilerin kullanılacağı konusundaki söylentiler giderek artıyor.

Samsung'un yeni işlemci stratejisi

Daha önce Snapdragon ve Exynos karışımı kullanılması, Exynos'a daha fazla ağırlık verilmesi ve bazı modellerde MediaTek'in kullanılması gündeme gelmişti. Ancak şu anda ortaya çıkan yeni iddialar, Samsung'un bu iki nesilde de yalnızca Snapdragon kullanmayı planladığını gösteriyor.

Kaynaklara göre Samsung'un Galaxy S27 için geliştireceği yeni Exynos işlemcisi 2nm teknoloji ile üretilecek. Ancak, bu süre zarfında Galaxy S25 ve S26 modellerinde tamamen Snapdragon’a geçiş yapılması bekleniyor. Galaxy S23 serisinde de benzer bir uygulama yapılmıştı.

Ancak mevcut Arm ve Qualcomm arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu süreçte bazı belirsizliklerin de yaşanabileceği düşünülüyor. Gelişmeler şimdiden merak edilmeye başladı.