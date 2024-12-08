Samsung Galaxy S25 Ultra'nın RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı. Sızıntıya göre Galaxy S25 Ultra, Galaxy S20 Ultra ile aynı RAM kapasitesine sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğine 1 aydan kısa süre kaldı ve Galaxy S25 serisi ile ilgili sızıntıların sayısı ciddi oranda arttı. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı, Galaxy S25 Ultra modelinin RAM ve depolama alanı seçeneklerini ortaya çıkardı ki sızıntı doğruysa, eleştirebileceğimiz çok şey olduğu söylenebilir.

Sızıntıya göre Samsung Galaxy S25 Ultra sırasıyla 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. 256 GB'lık versiyon 12 GB, diğer iki seçenek ise 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ee… Zaten beklenen de bu değil miydi? Kısmen buydu ancak eğer RAM kapasiteleri gerçekten bu şekilde olacaksa kullanıcıların eleştirebileceği çok şey var diyebiliriz.

Galaxy S25 Ultra, 5 yıllık Galaxy S20 Ultra ile aynı RAM kapasitesine sahip olacak

12 GB RAM, bugün bir akıllı telefon için yeterli gibi görünebilir. Ancak Samsung, Galaxy S25 Ultra'ya 7 yıl boyunca güncelleme verecek. O halde soru şu; 2032 yılına geldiğimizde 12 GB RAM, bir telefon için yeterli olacak mı? Ya da şöyle soralım; geçtiğimiz 5 yılda akıllı telefonların bellek ihtiyacı hiç yükselmedi mi ki Samsung, Galaxy S25 Ultra'da Galaxy S20 Ultra ile aynı RAM kapasitesini sunuyor?

Çoğu teknoloji tutkunu bilir ki Android işletim sistemi, iOS'e kıyasla çok daha yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Ancak Apple, iPhone 11 Pro'dan iPhone 16 Pro'ya RAM kapasitesini 2 katına çıkarırken Samsung, aynı RAM kapasitesini sunmaya devam ediyor. Üstelik artık telefonlar yapay zeka özellikleriyle dolup taşmış durumdalar ve bu özelliklerin daha fazla RAM'e ihtiyaç duydukları bir sır değil.

Bazı takipçilerimiz "12 GB RAM akıllı telefon için yeterli" diyebilir. Kesinlikle haklısınız da. Ancak eleştiri çekmesi muhtemel durum şu; Samsung, 2020 model bir amiral gemisi telefonda kullandığı RAM kapasitesini, 2032 yılında hala güncelleme yayınlayacağı bir akıllı telefonda sunacak. Umarız ki Samsung, tecrübeli bir bellek üreticisi olarak OneUI arayüzünü de iyi bir şekilde optimize ederek eleştirileri haksız çıkarır.