Samsung Galaxy S26 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı: Zam gelecek mi?

Son söylentilere göre Samsung Galaxy S26 serisi 25 Şubat’ta tanıtılacak. Kore kaynaklarına göre yeni seri zamlanmayacak ve mart başında satışa çıkacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kore basınından gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S26 serisinin çıkış tarihini ve fiyat politikasını netleştirdi. Buna göre Galaxy S26 modelleri, 25 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

En dikkat çekici detay ise fiyat tarafında. İddialara göre Samsung, Galaxy S26 serisinde herhangi bir zam yapmayı planlamıyor. Aynı kararın temmuz ayında çıkması beklenen Galaxy Z Fold8 ve Flip8 modelleri için de geçerli olduğu belirtiliyor.

Galaxy S26 serisinin tanıtımdan kısa süre sonra, Mart ayının başında resmi olarak satışa çıkması bekleniyor. Böylece Samsung, artan maliyetlere rağmen fiyatları sabit tutarak rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu karar, son yıllarda amiral gemisi telefonların sürekli zamlanmasından şikâyet eden kullanıcılar için olumlu bir gelişme olarak görülüyor. S26 serisinin donanım tarafında neler sunacağı ise tanıtım günü netleşecek.

