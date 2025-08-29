Samsung Galaxy S26 serisinde Plus model, yerini Edge modele bırakacak. Peki Samsung Galaxy S26 Edge tüketicilere neler sunacak? Bu telefonun fiyatı ne kadar olacak? İşte Galaxy S26 Edge hakkında bildiğimiz her şey...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılında çok önemli bir işe imza attı. Şirket, uzunca bir süre tartışılan süper ince telefonu Galaxy S25 Edge'i tüketicilerle buluşturdu. Ancak bir seferlik bir model olmayan Galaxy S25 Edge, 2026 yılında yenilenen versiyonu ile karşımıza çıkacak.

Peki Samsung Galaxy S26 Edge olarak isimlendirilmesi beklenen bu akıllı telefon, tüketicilere neler sunacak? Bu içeriğimizde Galaxy S26 serisi ile duyurulması planlanan süper ince telefonun muhtemel özelliklerine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Edge tasarımı:

Samsung Galaxy S26 Edge, genel hatlarıyla Galaxy S25 Edge'e benzerlik gösterecek. Ancak Samsung, bu akıllı telefonu daha ince bir tasarımla sunacak. Samsung Galaxy S25 Edge'de gördüğümüz 5,8 milimetrelik kalınlık, yeni versiyonda 5,5 milimetreye düşecek. Telefon, bu değişiklik dışında önemli bir yenilik içermeyecek. Dikey yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu gibi tasarım detayları, yeni telefonda kendini göstermeye devam edecek.

Samsung Galaxy S26 Edge ekranı:

Samsung Galaxy S25 Edge, QHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inç boyutlu bir ekranla gelmişti. Aynı ekran paneli, Galaxy S26 Edge modelinde de kullanılacak. Dynamic AMOLED 2X panel, parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Samsung Galaxy S26 Edge performansı:

Samsung, 2026 model süper ince telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 2 (for Galaxy) işlemcinin bulunacağını biliyoruz. Ancak bunun küresel pazarlar için geçerli olup olmayacağı belli değil. Samsung'un Galaxy S26 serisinde yeniden Exynos işlemci kullanmaya başlayacağına dair söylentiler mevcut.

Öte yandan; Samsung Galaxy S26 Edge, 12 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Bu akıllı telefonda yine 512 GB'ye kadar depolama alanı seçeneği bulunacak.

Samsung Galaxy S26 Edge kamerası:

Samsung Galaxy S26 Edge, tıpkı Galaxy S25 Edge'de olduğu gibi 200 MP çözünürlük sunan ana arka kameraya ev sahipliği yapacak. Bu kamera, 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ile desteklenecek. Ancak Samsung, Galaxy S26 Edge'in ana kamerasının diyafram açıklığını artıracak. Bu da düşük ışık performansının biraz daha iyileşmesini sağlayacak. Samsung Galaxy S26 Edge, önceki modelde de bulunan 12 MP selfie kamerayı korumaya devam edecek.

Samsung Galaxy S26 Edge bataryası:

Samsung Galaxy S25 Edge'in en önemli sorunu, 3.900 mAh kapasiteli nispeten küçül bataryaydı. Bu durum, Galaxy S26 Edge'de kısmen değişecek. Şirket, bu akıllı telefonda silikon karbon batarya teknolojisi kullanmaya başlayacak. Böylelikle bataryanın kapladığı alan küçülürken, kapasitenin artması sağlanacak. Samsung Galaxy S26 Edge'in batarya kapasitesi, 4.200 mAh olarak kayıtlara geçecek.

Samsung Galaxy S26 Edge yapay zekâ özellikleri:

Samsung'un 2026 model süper ince telefonu, Galaxy AI programı kapsamında sunulan yapay zekâ özelliklerini tam kapasite çalıştıracak. Kullanıcılar, bu akıllı telefonda yapay zekânın tüm sınırlarını zorlayabilecekler.

Samsung Galaxy S26 Edge teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön kamera 12 MP Arka kamera 200 MP + 12 MP Batarya 4.200 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 8 (Android 16)

Samsung Galaxy S26 Edge muhtemel fiyatı: