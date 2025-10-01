Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama

Geçtiğimiz gün bir kullanıcının parmağında ciddi anlamda şişen Galaxy Ring ile ilgili bugün Samsung cephesinden resmî açıklama geldi.

Samsung’un yeni nesil giyilebilir teknolojilerinden Galaxy Ring, geçtiğimiz gün bir kullanıcının, cihazın bataryasının şişmesi sonucu yüzüğün parmağına sıkıştığını ve hastaneye giderek çıkarmak zorunda kaldığı bir olayla gündeme gelmişti. Olay kısa sürede sosyal medyada viral olurken, bugün Samsung cephesinden açıklama geldi.

Samsung yaptığı açıklamada yaşanan olayın “son derece nadir görülen bir durum” olduğunu duyurdu. Şirket, kullanıcıdan cihazı teslim aldığını ve detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Ayrıca kullanıcıya yaşadığı seyahat aksaklıkları konusunda da destek sağlandığı açıklandı.

Samsung: “Müşteri güvenliği önceliğimiz”

Olayı yaşayan Daniel Rotar, yüzüğün bataryasında daha öncelerde de “garip” davranışlar ve aşırı pil tüketimi olduğunu söyledi. Benzer şikayetlerde bulunan bazı kullanıcılar olsa da bunların doğrudan batarya şişmesiyle bağlantılı olup olmadığı kesin değil.

Samsung’un bugüne kadar milyonlarca Galaxy Ring sattığı ve bu tarz bir vakayla ilk kez karşılaşıldığı biliniyor. Şirketin yapacağı detaylı inceleme sonrası net bir açıklama yapması beklenirken, doğal olarak akıllara Galaxy Note 7 vakası da gelmiş durumda. Samsung'un bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu.