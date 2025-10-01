Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama

Geçtiğimiz gün bir kullanıcının parmağında ciddi anlamda şişen Galaxy Ring ile ilgili bugün Samsung cephesinden resmî açıklama geldi.

Samsung'dan Bataryası Şişen Galaxy Ring Hakkında Resmi Açıklama
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un yeni nesil giyilebilir teknolojilerinden Galaxy Ring, geçtiğimiz gün bir kullanıcının, cihazın bataryasının şişmesi sonucu yüzüğün parmağına sıkıştığını ve hastaneye giderek çıkarmak zorunda kaldığı bir olayla gündeme gelmişti. Olay kısa sürede sosyal medyada viral olurken, bugün Samsung cephesinden açıklama geldi.

Samsung yaptığı açıklamada yaşanan olayın “son derece nadir görülen bir durum” olduğunu duyurdu. Şirket, kullanıcıdan cihazı teslim aldığını ve detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Ayrıca kullanıcıya yaşadığı seyahat aksaklıkları konusunda da destek sağlandığı açıklandı.

Samsung: “Müşteri güvenliği önceliğimiz”

Samsung Galaxy Ring

Olayı yaşayan Daniel Rotar, yüzüğün bataryasında daha öncelerde de “garip” davranışlar ve aşırı pil tüketimi olduğunu söyledi. Benzer şikayetlerde bulunan bazı kullanıcılar olsa da bunların doğrudan batarya şişmesiyle bağlantılı olup olmadığı kesin değil.

Samsung’un bugüne kadar milyonlarca Galaxy Ring sattığı ve bu tarz bir vakayla ilk kez karşılaşıldığı biliniyor. Şirketin yapacağı detaylı inceleme sonrası net bir açıklama yapması beklenirken, doğal olarak akıllara Galaxy Note 7 vakası da gelmiş durumda. Samsung'un bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu.

İkinci Note 7 Skandalı mı Geliyor? Galaxy Ring'de Pil Şişmesi Ortaya Çıktı İkinci Note 7 Skandalı mı Geliyor? Galaxy Ring'de Pil Şişmesi Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gerçekçi Konsept Tasarımları Paylaşıldı Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gerçekçi Konsept Tasarımları Paylaşıldı
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim