Exynos 2500 çipinin üretim sorunları nedeniyle Galaxy S25'te kullanılmayacak. Samsung, S26 serisinde Exynos'a geri dönmeyi planlıyor.

Samsung, Galaxy S25 serisinde tüm modellerde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite çipini kullanmayı planlasa da, Exynos 2500 çipinin bu seride yer alıp almayacağı hâlâ belirsiz.

Önceki yıllarda Galaxy S24 serisinde Exynos ve Snapdragon çiplerinin farklı pazarlarda kullanıldığı görülmüştü. Ancak üretim sıkıntıları, Exynos 2500'ün Galaxy S25'te yer almasının önündeki en büyük engel.

Gözler Galaxy Z Flip 7’de

Samsung, Exynos çipini tamamen geri getirmeyi hedefliyor. Şirket, Exynos 2500 çipinin üretim sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturduğunu belirtiyor. Ancak bu çipin Galaxy S25'te kullanılması artık zor görünüyor. Samsung'un hedefi, Exynos'u Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip FE modellerinde denemek. Bu, Exynos çipinin yer aldığı ilk katlanabilir telefonlar olacak. Önceki modellerde ise sadece Snapdragon kullanılmıştı.

Samsung, Galaxy S26 serisinde Exynos çipini geri getirmeyi planlıyor. Galaxy S24'te olduğu gibi, temel modeller Exynos çipiyle gelecekken, S26 Ultra modelinde yine Snapdragon yer alacak. Exynos'un geri dönüşü, aynı zamanda Samsung'un maliyetleri dengelemeyi amaçlayan bir hamlesi olarak da değerlendiriliyor.