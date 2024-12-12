Samsung, yapay zekâ destekli Galaxy Book 5 Pro'yu tanıttı. Yeni model, Intel Lunar Lake işlemcisi ve 25 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Samsung, yapay zekâ özellikleriyle donatılmış yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 5 Pro'yu tanıttı. Güney Kore'de yapılan lansmanda tanıtılan bu model, Intel'in yeni nesil Lunar Lake işlemcisinden güç alıyor ve Galaxy AI özellikleriyle dikkat çekiyor.

Galaxy Book 5 Pro, 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyutta sunulacak. Yüksek çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekranları, Vision Booster ve yansıma önleyici panele sahip.

Galaxy Book 5 Pro özellikleri

Dolby Atmos destekli ses sistemi ve 25 saate kadar pil ömrü ile kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. Aynı zamanda Intel'in 47 TOPS kapasiteli NPU'su sayesinde saniyede 47 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor. HDMI 2.1, iki adet Thunderbolt 4, bir USB Type-A ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca microSD kart yuvası da mevcut. Samsung, Galaxy AI ve Microsoft Copilot+ özellikleriyle bu modelde yapay zekâ deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. AI Select özelliği ise ekran üzerinde belirlenen alanların internet üzerinde aranmasına olanak tanıyor. Photo Remaster özelliği ile düşük çözünürlüklü görüntüleri iyileştirebiliyor.

Samsung, Galaxy Book 5 Pro ile yapay zekâ ekosistemini genişletmeyi hedefliyor. Windows 11 işletim sistemi ile çalışan bu model ilk olarak 2 Ocak'ta Güney Kore'de satışa sunulacak. Gri ve gümüş renk seçenekleri ile çıkarılacak olan modelin fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.