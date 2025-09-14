Samsung Galaxy S26 serisinin kamera koruyucuları sızdırıldı

Samsung Galaxy S26 serisinin kamera koruma filmleri sızdırıldı. Sızıntı, cihazların kamera tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

Samsung'un 2026 başında tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisiyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise cihazların kamera koruma filmleri ortaya çıktı. Sızıntı, Ice Universe'ten geldi.

Sızan kamera koruyucuları, cihazların kamera tasarımları hakkında bizlere fikir veriyor gösteriyor. Baz model yerine gelecek S26 Pro'da 3'lü kamera kurulumu görüyoruz. S26 Ultra'da da aynı şekilde. Fotoğrafta yatay duruyorlar. Bu da Google Pixel ve yeni İPhone Air'dakine benzer yatay kamera kurulumu olabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. Edge modelinde önceki nesle benzer 2'lik kamera yer aldığını da belirtelim.