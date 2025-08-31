Samsung, Galaxy S26 ailesini 2026'nın başında duyuracak. Bu seri, yepyeni bir isimlendirme stratejisine sahip olacak. Mesela serinin başlangıç modeli Galaxy S26 Pro olarak isimlendirilecek. Peki bu telefonun özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2026 yılının başlaması ile hummalı bir sürecin içerisine girecek. Zira şirket, 2026 model amiral gemisi telefonlarını yılın başında duyuracak. Evet, Samsung Galaxy S26 ailesinden bahsediyoruz. Bu yıl önemli bir değişiklik yapacak şirket, duyuracağı modellerin isimlerinde değişiklik yapacak. Serideki telefonlar Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra olarak isimlendirilecek.

Peki serinin başlangıç seviye telefonu olacak Samsung Galaxy S26 Pro, tüketicilere neler sunacak? Bu telefonun tasarımı ve özellikleri nasıl şekillenecek? Bu içeriğimizde Samsung Galaxy S26 Pro hakkında bildiğimiz her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Samsung Galaxy S26 Pro

Samsung Galaxy S26 Pro tasarımı:

*Bu tasarım ChatGPT tarafından oluşturulmuştur. Kamera kurulumu gibi detaylar, daha önceki sızıntılara göre belirtilmiştir.

Samsung Galaxy S26'nın yerine geçecek Galaxy S26 Pro, tasarım açısından çok büyük fark yaratmayacak. Ancak bu telefon biraz daha incelecek ve biraz daha büyük bir ekranla gelecek. Telefonun arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu korunmaya devam edecek. Bu kamera kurulumu, Galaxy S25 Edge modelinde olduğu gibi bir adacık içerisinde yer alacak.

Samsung Galaxy S26 Pro ekranı:

Samsung'un 2026 yılındaki amiral gemisi telefonu, Galaxy S25'e kıyasla biraz daha büyük bir ekranla donatılacak. Bu akıllı telefonda 6.27 inç boyutlu Dynamic AMOLED 2X ekran göreceğiz. 120 Hz tazeleme oranı ve QHD+ çözünürlük gibi özellikler de korunmaya devam edecek.

Samsung Galaxy S26 Pro performansı:

Samsung, Galaxy S25 ailesinde sadece Qualcomm işlemciler kullanmıştı. Bu durumun 2026 yılında sürdürülüp sürdürülmeyeceği belli değil. Hâl böyle olunca Galaxy S26 Pro'da ya Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi ya da Exynos 2600 kullanılacak. Bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM ile desteklenecek. 128-256 GB depolama kapasitesi de Galaxy S26 Pro'da mutlaka yer alacak. Üst depolama seçenekleri ise şimdilik belirsiz.

Samsung Galaxy S26 Pro kamera özellikleri:

Samsung Galaxy S26 Pro, üçlü kamera kurulumu barındırmaya devam edecek. Giriş seviye telefon, Galaxy S25'inkine benzer kamera özellikleriyle donatılacak. Bu bağlamda; Galaxy S26 Pro'da 50 MP çözünürlük sunan ancak performansı iyileştirilmiş yeni bir ana kamera göreceğiz. Ayrıca ultra geniş açılı kamera ile telefoto kamera da bizleri bekliyor olacak. Tabii burada da performans iyileştirmeleri göreceğiz.

Samsung Galaxy S26 Pro yapay zekâ özellikleri:

Samsung Galaxy S26 Pro, Samsung'un birkaç yıl önce duyurduğu "Galaxy AI" teknolojisini tam kapsamlı olarak destekleyecek. Yani hâlihazırda kullanılabilen Galaxy AI özelliklerine ek olarak duyurulacak yeni özellikler de bu telefonda yer alacak.

Samsung Galaxy S26 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.27 inç, QHD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (for Galaxy) - Exynos 2600 RAM 12 GB Depolama 128-256 GB Ön kamera 12 MP Arka kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.300 mAh İşletim sistemi One UI 8 (Android 16)

Samsung Galaxy S26 Pro fiyatı:

Samsung GAlaxy S26 Pro'nun fiyatına ilişkin en ufak bir bilgi bulunmuyor. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi, Apple'ın henüz iPhone 17'yi duyurmamış olması. Pek beklenmiyor ancak Apple'ın zam yapması hâlinde Galaxy S26 serisinin fiyatlarında da zam görebiliriz.