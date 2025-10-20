Samsung, Galaxy S26 Pro'dan Vazgeçti: Düz Modelden Devam...

Standart Samsung Galaxy S26 modelinin S26 Pro olarak geleceği söyleniyordu. Ancak yeni bilgiler, bu iddianın asılsız olabileceğini gösterdi.

Samsung’un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisi hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya atılmıştı. Bunlardan en dikkat çekeni de şüphesiz standart modelle ilgiliydi. Öyle ki iddialarda, standart modelin değişerek** S26 Pro** ismiyle piyasaya sürüleceği ifade edilmişti.

SamMobile’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre S26 Pro ile ilgili iddialar asılsız çıkabilir. Standart modelin değişmeyeceği, yani S26 Pro modelin yer almayacağı söyleniyor. Yani düz Galaxy S26 göreceğiz.

S26 Edge’in de iptal olduğu konuşuluyor

Eğer son iddialar doğruysa bugüne kadar S26 Pro modeliyle gördüğümüz tüm sızıntıların düz S26’ya ait olduğunu söylememiz mümkün. Yani sadece isim tarafında bir farklılık göreceğiz. Onun dışındaki özelliklerin aynı olması bekleniyor. 50 MP kamera, 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş kamera, yenilenmiş kamera adası, Exynos işlemci, 4300 mAh batarya gibi özellikler görmemiz olası.

Düz S26 dışında bu yıl Plus modelin yerine ince model olan S26 Edge’in sunulacağı da söylentiler arasındaydı. Ancak son iddialar bunun gerçekleşmeyeceğini, şirketin S26 Edge’i seriye dahil etmeyeceğini gösterdi. Yani seride tıpkı geçen yılki gibi S26, S6 Plus ve S26 Ultra modellerini görebiliriz. S26 Edge modelinin tamamen iptal olup olmadığı ise belirsiz. Bu seriden ayrı bir cihaz olarak sunulabilir.