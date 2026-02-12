EKRANI OTOMATİK "SANSÜRLEYEN" TELEFON GELİYOR | Samsung Galaxy S26 Serisi Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S26 serisi hakkında karşımıza çıkan tüm detayları bu videoda topladık! Samsung Galaxy S26 Serisinin 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda hem donanım hem de yapay zeka alanında cesur hamleler yapan Samsung, bu kez ekranda önemli detayların yanlardan görünmemesini sağlayan “Privacy Display” adında yeni bir ekran donanımı özelliği ve yeni Galaxy AI yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkacağa benziyor.

Samsung severler toplanın, amiral gemisi arenasının yeni canavarı Galaxy S26 serisi için geri sayım resmen başladı! Bu kez Samsung işi sadece makyajla bırakmıyor; Ultra modelinde 6.9 inçlik devasa bir ekran ve yeni nesil M14 OLED panellerle gözlerimizi bayram ettirmeye hazırlanıyor. Tasarımda köşeleri yumuşatan ve çerçeveleri adeta yok eden Samsung, Qi2 manyetik şarj desteğiyle de Apple cephesine "bizde de var" mesajını net bir şekilde veriyor.

Kaputun altına girdiğimizde ise gerçek bir performans canavarı bizi karşılıyor. Samsung'un 2nm üretim sürecinden geçecek Exynos 2600 ve Qualcomm’un gövde gösterisi yapacak olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcileri, bu telefonları adeta birer cep bilgisayarına dönüştürecek. Artık standart hale gelen 12 GB RAM ve Ultra’daki 16 GB seçeneğiyle, Galaxy AI özellikleri yağ gibi akacak; yani telefonda yapay zekayla harikalar yaratırken "kasmaydı, donmaydı" gibi dertler tarih olacak.

Kamera tarafında ise Samsung yine "megapiksel şovuna" devam ediyor. Ultra'nın 200 MP’lik ana kamerası ışığı adeta hapsederken, 50 MP’e güncellenen yardımcı lensler sayesinde gece çekimleri çok daha iyi sonuçlar verecek. Batarya tarafında da nihayet o beklediğimiz müjde geliyor: Kapasiteler artarken, Ultra modelindeki 60W hızlı şarj desteğiyle "telefonum dolsun" diye bekleme devri yavaş yavaş kapanıyor. Kısacası S26 serisi, 2026’nın teknoloji zirvesine oynamaya geliyor!