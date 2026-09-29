Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı

Samsung, Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9.0 güncellemesini Avrupa'dan başlayarak beta kullanıcılarına sunmaya başladı.

Samsung, Galaxy S26 serisi için merakla beklenen kararlı One UI 9.0 (Android 17) güncellemesini Güney Kore ve ABD dışındaki pazarlarda da kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.

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Avrupa'dan başlayarak dünyanın geri kalanına geliyor

Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini kapsayan kararlı One UI 9.0 güncellemesi, S94xBXXU4BZI6 sürüm numarasıyla geliyor.

Güncelleme ilk etapta Avrupa ve Hindistan’da One UI 9.0 Beta Programı’na kayıtlı kullanıcılar için erişime açıldı. Beta sürecine katılmayan tüm kullanıcılar ile diğer bölgelerdeki cihazların ise önümüzdeki günlerde ya da Ekim ayı içerisinde yeni sürüme kavuşması bekleniyor.

Belirtilen bölgelerde yaşıyor ve Galaxy S26 serisi bir cihaz kullanıyorsanız, güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan "Ayarlar" uygulamasını açıp "Yazılım Güncellemesi" sekmesine gitmeniz ve "İndir ve Yükle" butonuna dokunmanız yeterli.