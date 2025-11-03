Samsung Galaxy S26 Serisinin Muhtemel Özellikleri Baştan Aşağı Sızdırıldı

Yeni bir iddia, Samsung Galaxy S26 serisinin tüm özelliklerini baştan aşağı listeledi. Eğer doğruysa cihazlar önemli iyileştirmelerle gelecek.

Akıllı telefon dünyasında tüm gözler artık yavaş yavaş Samsung’a çevriliyor. Güney Koreli teknoloji devinin iPhone 17 rakibi olacak yeni amiral gemisi Galaxy S26 telefonlarını 2026 yılının ilk aylarında tanıtmasını bekliyoruz. Cihazların çıkışına hâlâ birkaç ay olsa da şimdiden birçok bilgi gelmeye başladı.

Bugün ise en büyük Galaxy S26 sızıntılarından biri yaşandı. Öyleki temel, Plus ve Ultra modellerin her birinin tüm özellikleri baştan aşağı sızdırıldı. Eğer sızıntı doğruysa telefonlarda önemli iyileştirmeler göreceğiz.

Kameralar, bataryalar ve ekranlar iyileşecek

İddiadaki bilgiler doğru çıkarsa 3 telefonun da kamerası, bataryası ve ekranları kullanıcıları sevindirecek iyileştirmeler görecek. Örneğin Ultra’da iyileştirilmiş M14 OLED panelin kullanılması bekleniyor. Kameralar ise 200 MP, 50 MP ve 50 MP olarak kalacakmış. Diğer telefotoda ise bir iyileştirme olabilir ancak kesin değil. Bataryası ise 5000’den **5400 mAh’e **çıkacak.

S26+ modeline bakacak olursak burada en önemli güncelleme kamerada olacak. Cihazın ana kamerasının daha büyük bir sensörler değiştirilmesi bekleniyor. Ayrıca 50 MP ultra geniş kamera, 12 MP’lik daha büyük bir telefoto kamera da olacak. Bu cihazda da aynı M14 OLED panel göreceğiz.

Son olarak temel modele baktığımızda bataryanın** 4.300 mAh seviyelerine** çıkabileceğini görüyoruz. 6,6 inç boyutunda M14 OLED panel, hepsi 50 MP’lik kameralar da görmemiz olası. Cihazlarda bölgelere göre Snapdragon 8 Elite 5 veya Exynos 2600 işlemci kullanılacak. İddialar, pek bilinmeyen bir kaynaktan geliyor. Bu yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Samsung Galaxy S26 Ultra muhtemel özellikleri

6,9 inç, QHD, M14 OLED ekran

200 MP ana kamera + 50 MP Ultra geniş kamera + 50 MP 5x telefoto + 12 MP 3x telefoto

Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Gen 5 Elite işlemci

5400 mAh batarya

S Pen

Samsung Galaxy S26+ muhtemel özellikleri

6,7 inç, QHD, M14 OLED ekran

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş kamera + 12 MP 3x telefoto kamera

Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Gen 5 Elite işlemci

4900 mAh batarya

Samsung Galaxy S26 muhtemel özellikleri