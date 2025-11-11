Samsung Galaxy S26+'ın Tasarımı İlk Kez Paylaşıldı!

Gelecek yılın başında tanıtılacak Samsung Galaxy S26+'ın render görüntüleri paylaşıldı. Böylelikle telefonun tasarımını ilk kez görme fırsatı yakalamış olduk. Peki Samsung Galaxy S26+ nasıl görünecek ve özellikleri ne olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek yılın başında duyuracağı Galaxy S26 serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından OnLeaks, serinin ortanca modeli Galaxy S26+'ın render görsellerini paylaştı. Böylelikle Samsung Galaxy S26+'ın tasarımı, ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu.

Paylaşılan görüntülere baktığımızda Galaxy S26+'ın şaşırtıcı olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zira bu akıllı telefon, Galaxy S25+'ın form faktörünü büyük oranda korumaya devam edecek. Bu bağlamda; düz ekran, sert köşeler, üçlü kamera kurulumu ve delikli ekran tasarımı gibi özellikler, yaklaşmakta olan telefonda mevcut olacak.

Karşınızda Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+'ta bizleri bekleyen en büyük değişiklik, kamera adası tasarımı olacak. Şirket, bu akıllı telefonda bağımsız kamera sensörleri yerine Galaxy S25 Edge'de gördüğümüze benzer bir kamera adacığı kullanacak. Böylelikle telefon, Samsung'un yeni tasarım dilini daha çok benimsemiş gibi görünecek.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S26+ modelinde 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ ekran, 1-120 Hz tazeleme oranı, 4.900 mAh batarya ve Exynos 2600 işlemci gibi özellikler göreceğiz. Ayrıca bu akıllı telefonun boyutları 158,4 x 75,7 x 7,35 mm şeklinde olacak.

Peki bu senaryoda Samsung Galaxy S26+ tercih eder misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz...