Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, gerçek 10-bit ekran ile gelebilir. Yeni panel, yaklaşık 1,07 milyar renk gösterebilecek ve renk geçişlerini çok daha pürüzsüz hâle getirecek. M14 OLED tabanlı ekranın, HDR deneyimi ve enerji verimliliğini de iyileştirmesi bekleniyor.

Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, ekran tarafında heyecan verici bir yenilikle gündemde. Gelen bilgilere göre Samsung, bu modelde ilk kez gerçek 10-bit renk derinliğine sahip bir ekran kullanmaya hazırlanıyor. Yani kâğıt üstünde değil, donanım seviyesinde 1 milyardan fazla renk göstermek mümkün olacak.

Bugüne kadar Galaxy serisindeki amiral gemileri teknik olarak 8-bit paneller kullanıyordu. Samsung, yazılımsal yöntemlerle renk sayısını artırıyordu ama bu durum “gerçek” 10-bit deneyim anlamına gelmiyordu. Galaxy S26 Ultra ile bu durum değişebilir. Yeni panel, yaklaşık 1,07 milyar rengi doğal şekilde gösterebilecek.

Günlük Kullanımda Fark Edilir mi?

10-bit ekranların en büyük avantajı, özellikle renk geçişlerinde ortaya çıkıyor. Gökyüzü, sis, gölgeler ya da HDR videolarda görülen o rahatsız edici renk geçişi çizgileri büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Kısacası görüntüler daha akıcı, daha gerçekçi ve göze daha hoş geliyor.

Elbette herkes bu farkı ilk bakışta anlayamayabilir. Ancak profesyonel olarak fotoğraf ve video ile ilgilenenler, mobilde içerik tüketmeyi sevenler ya da “ekran en iyisi olsun” diyenler için bu ciddi bir artı. Özellikle HDR içeriklerde daha doğru renkler ve daha fazla detay görmek mümkün olacak.

M14 OLED Teknolojisi Detayı da Dikkat Çekiyor

Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra’daki bu yeni ekran, Samsung’un M14 OLED teknolojisini temel alacak. Bu da sadece renk değil, enerji verimliliği tarafında da iyileştirme olacağı anlamına geliyor. Yani daha iyi bir ekran deneyimi sunarken pil tarafında da Samsung’un eli güçlenebilir. Son yıllarda Samsung, şarj konusunda Çinli rakiplerinin gerisinde kalmakla eleştiriliyordu.