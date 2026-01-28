Tümü Webekno
ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, PlayStation 5 Pulse 3D kulak üstü kulaklık satmaya başladı. Oyunseverlerin kaçırmaması gereken ürün, normalden daha uygun bir fiyata satılıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de teknolojik ürünlerin fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken kullanıcılar uygun fiyatlı kampanya arayışındalar. Zincir mağazalar da her hafta düzenli olarak teknolojik ürün satarak bu konuda imdadımıza yetişiyor. ŞOK da bunlardan biri.

Şimdi ise Türkiye genelikdeki ŞOK mağazalarda özellikle oyunseverleri mutlu edecek bir cihaz satışa çıktı. Dev zincir mağaza, PlayStation 5’in Pulse 3D kulak üstü kulaklığını uygun fiyata satmaya başladı.

ŞOK’ta uygun fiyatlı PS5 Pulse 3D oyuncu kulaklığı satılıyor

Ekran Resmi 2026-01-28 12.09.34

  • Çift gürültü önleyici mikrofon
  • USB-C şarj
  • Kablosuz tasarım
  • Beyaz renk
  • Kolay erişilen kontroller
  • Kablosuz adaptör
  • 3.5 mm jak
  • 4.399 TL fiyat

ŞOK, 28 Ocak Çarşamba itibarıyla mağazalarında PS5 Pulse 3D kulaküstü kulaklık satmaya başladı. Beyaz renkle sunulan kulaklığı 4.399 TL’ye ŞOK’tan alabiliyorsunuz. İste Gelsin ile ücretsiz teslimat da sunuluyor. Kulaklığın diğer platformlarda 5000 TL civarı fiyatı var. Bu yüzden ŞOK’ta iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

