Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Galaxy S26 serisi için iPhone'lardaki bir özelliği kopyalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Ancak sonradan her ne oldu ise Samsung, söz konusu karardan vazgeçmiş. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yepyeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisiyle tanışmamıza artık çok kısa bir süre kaldı. Şirket, büyük olasılıkla gelecek ay düzenleyeceği bir etkinlikte Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra isimli telefonlarını duyuracak.

Ortaya çıkan son bilgiler ise Samsung'un bu akıllı telefonlarda Apple'ın bir özelliğini kopyalamak istediği ortaya çıktı. Ancak firmanın tedarikçilerinden birinde çalışan eski bir personelin LinkedIn'de yaptığı bir açıklama, sonradan bu karardan vazgeçildiğini düşündürüyor.

Samsung, iPhone'lardaki Kamera Denetimi tuşunu kullanmak istemiş!

Kaynağın açıklamasına göre tedarikçi şirket, Samsung için iPhone'larda gördüğümüz Kamera Denetimi butonuna benzer bir buton tasarımı üzerinde çalışmış. Ancak sonradan ne olduysa Samsung, bu fikirden vazgeçmiş. Zaten paylaşılan görseller ve güvenilir sızıntı kaynaklarının açıklamalarında bu tür bir butondan hiçbir zaman bahsedilmedi.

Öte yandan; Samsung, iPhone'ların Kamera Denetimi butonunu kopyalayacak tek Android telefon üreticisi olmayacak. Sonuçta OPPO Find X8 ve X9 ile vivo X200 Ultra gibi bazı telefonlarda Kamera Denetimi butonuna benzer işlevleri zaten gördük. Samsung, Galaxy S26'da bundan vazgeçmiş olsa da gelecek yıllarda duyurulacak modellerde bu tür bir buton görmemiz, kesinlikle şaşırtıcı olmayacaktır.