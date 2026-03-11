Samsung Galaxy S26 Ultra'nın DXOMark Kamera Test Sonuçları Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratıyor!

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın DXOMark kamera test sonuçları paylaşıldı. Telefon, kamerasıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

Dünyanın en önde gelen tüketici elektroniği firmalarından biri olan Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisini resmen tanıtmıştı. Bu ailede tabii ki en çok dikkat çeken model, serinin en pahalısı ve en güçlüsü olan Galaxy S26 Ultra’ydı.

Galaxy S26’de en merak edilen konulardan biri de cihazın kamera performansıydı. Telefon 200 MP ana, 50 MP 5x optik zoom’lu telefoto, 10 MP 3x optik zoom’lu telefoto ve 50 MP’lik ultra geniş kamerayla geliyordu. Şimdi ise cihazın DXOMark puanları belli oldu.

Galaxy S26 Ultra kamerasıyla hayal kırıklığı yarattı

Galaxy S26 Ultra modeli, DXOMark test sonuçlarında toplamda 157 puan alarak gümüş sertifika alabildi. Bu da çoğu amiral gemisi modelin altında kaldığı anlamına geliyor. Öyle ki cihaz, global sıralamada HONOR Magic6 Pro’nun hemen arkasında 18’inci sırada yer alıyor. Yani bırakın ilk 10’u, ilk 15’e bile girememiş. Ultra-Premium telefonlar arasında ise yine 18’inci sırada.

Cihaz fotoğraf testlerinde ana kategoride 164, Bokeh’te 167, ultra genişte 139, telefotoda 141 puan alarak toplamda 160 genel puan almış. Video tarafında ise ana kategoride 160, ultra genişte 144, telefotoda 124 puan alarak 153 genel puan almış. Her ikisi de düşük seviyeler diyebiliriz.

DXOMark’a göre avantajları arasında önceki nesle göre düşük ışıkta daha çok detay ve gürültü, net renkler, detay ve gürültü azaltmada iyi bir denge, çeşitli zoom performansı var. Dezavantajları arasında ise iç mekân ve düşük ışıklı çekimlerde görülebilir gürültü, güvenilir olmayan otomatik odaklama, rakiplerine göre geride video kalitesi bulunuyor. En büyük rakibi iPhone 17 Pro’nun 168 puanla dünyada 3’üncü sırada olduğunu da belirtelim.