Samsung Galaxy S26 Ultra'nın "Hayalet Ekran" Özelliğinden Yeni Bilgiler Geldi: Kullanıcıyı Mest Edecek!

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın "Hayalet Ekran" özelliğinden yeni bilgiler paylaşıldı. Samsung, bu yepyeni özellikle kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Zira özellik, kullanıcının kendi tercihine göre özelleştirme imkânı sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde Galaxy S26 ailesini resmî olarak tanıtacak. Serinin en dikkat çeken modeli hiç şüphesiz Galaxy S26 Ultra olacak. Zira bu akıllı telefon, "Hayalet Ekran" isimli yepyeni bir özellikle gelecek.

X'te paylaşılan yeni ekran görüntüleri ise Hayalet Ekran özelliğinin nasıl kullanılabileceğine dair yepyeni bilgiler sunuyor. Samsung'un ilgili ayar sayfasında yer alan bilgilere göre kullanıcılar, Hayalet Ekran'ı kendi tercihlerine göre özelleştirebilecekler.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran ayarları işte böyle görünecek:

Samsung Galaxy S26 Ultra sahipleri, özelliği otomatik veya manuel olarak aktifleştirebilecekler. Bu bağlamda; Otomatik Gizlilik seçeneğini aktif eden kullanıcı, hassas bilgilerinin bulunduğu uygulamaları açtığı zaman bu özelliğin kullanılmaya başladığını görecek. Ayrıca bildirimler, kilit ekranı, görseller ve resim içinde resim modu için de ayarlamalar yapılabilecek.

Şu an için resmî açıklama yapılmadığından kesin bir şey söylemek zor olacak ancak Samsung, bu yeni özelliği tamamen kullanıcı denetimine bırakacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu sayede kendilerine en uygun senaryoyu belirleyip, ekranı bu doğrultuda "karartabilecekler".