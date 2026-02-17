Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın "Hayalet Ekran" Özelliğinden Yeni Bilgiler Geldi: Kullanıcıyı Mest Edecek!

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın "Hayalet Ekran" özelliğinden yeni bilgiler paylaşıldı. Samsung, bu yepyeni özellikle kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Zira özellik, kullanıcının kendi tercihine göre özelleştirme imkânı sunacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın "Hayalet Ekran" Özelliğinden Yeni Bilgiler Geldi: Kullanıcıyı Mest Edecek!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde Galaxy S26 ailesini resmî olarak tanıtacak. Serinin en dikkat çeken modeli hiç şüphesiz Galaxy S26 Ultra olacak. Zira bu akıllı telefon, "Hayalet Ekran" isimli yepyeni bir özellikle gelecek.

X'te paylaşılan yeni ekran görüntüleri ise Hayalet Ekran özelliğinin nasıl kullanılabileceğine dair yepyeni bilgiler sunuyor. Samsung'un ilgili ayar sayfasında yer alan bilgilere göre kullanıcılar, Hayalet Ekran'ı kendi tercihlerine göre özelleştirebilecekler.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran ayarları işte böyle görünecek:

Başlıksız-1

Samsung Galaxy S26 Ultra sahipleri, özelliği otomatik veya manuel olarak aktifleştirebilecekler. Bu bağlamda; Otomatik Gizlilik seçeneğini aktif eden kullanıcı, hassas bilgilerinin bulunduğu uygulamaları açtığı zaman bu özelliğin kullanılmaya başladığını görecek. Ayrıca bildirimler, kilit ekranı, görseller ve resim içinde resim modu için de ayarlamalar yapılabilecek.

Samsung Galaxy S26'da Başkalarının Ekranınızı Görmesini Engelleyecek "Ekran Gizliliği" Özelliği Resmen Doğrulandı [Video] Samsung Galaxy S26'da Başkalarının Ekranınızı Görmesini Engelleyecek "Ekran Gizliliği" Özelliği Resmen Doğrulandı [Video]

Şu an için resmî açıklama yapılmadığından kesin bir şey söylemek zor olacak ancak Samsung, bu yeni özelliği tamamen kullanıcı denetimine bırakacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu sayede kendilerine en uygun senaryoyu belirleyip, ekranı bu doğrultuda "karartabilecekler".

Akıllı Telefon Samsung Android Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com