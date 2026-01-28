Samsung Galaxy S26'da Başkalarının Ekranınızı Görmesini Engelleyecek "Ekran Gizliliği" Özelliği Resmen Doğrulandı [Video]

Samsung, uzun süredir konuşulan bir gizlilik özelliğinin Galaxy S26'da yer alacağını doğruladı. Artık hiç kimse telefon ekranınıza gizli gizli bakamayacak.

Samsung’un çok beklenen amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 serisinin şubat ayının sonlarına doğru gerçekleştirilecek bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle tanıtılmasını bekliyoruz. Telefonların çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntılar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise direkt olarak şirketten bir teaser paylaşıldı.

Paylaşılan teaser, Samsung Galaxy S26 modelleri hakkında uzun süredir konuşulan bir özelliği resmen doğruluyor. Şirketin de söylediği gibi bu özellik yepyeni bir güvenlik katmanını telefonlara getirecek. Ekranda yapılan bir değişiklik olacak ve telefonunuzu dışarıda daha güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz.

Başkalarınızın telefon ekranınıza bakması engellenecek

Otobüste, metroda veya herhangi bir yerde hepimizin yaşadığı bir durum var. Telefonumuzla uğraşırken yanımızda ya da arkamızda olan birinin telefonumuzun ekranına göz atabilmesi. Bu da kimsenin istemeyeceği, gizliliğe aykırı bir durum. İşte Samsung’un yeni özelliği de tam olarak bunu çözmeye yönelik.

Normalde ekran koruyucuları gibi yöntemlerle çözülüyor ancak ekran kararıyor ve görüntü kalitesi düşüyor. Samsung, bunun yerine bu özelliği Galaxy S26 ekranının bir parçası hâline getiriyor, görüntüleme deneyimini etkilemeden ekranınıza başkalarının bakmasını engelliyor. Gelen bilgilere göre “Gizlilik Ekranı” olarak isimlendirilen mod, ekranın belirli bölümlerinin görünür kalmasına izin verirken diğer bölümlerin yan veya arka açılardan gizlenmesini sağlayacak şekilde çalışacak.

Samsung, bu özelliğin yaptığınız işe bağlı olarak ayarlanabileceğini söylüyor. Bu; hassas bildirimleri, belirli uygulamaları veya şifrelerinizi veya diğer özel bilgilerinizi girdiğiniz anları korumayı içerebilir. Telefon, ekranın tamamını karartmak yerine, yalnızca gerçekten korunması gereken alanları karartabilirken, diğer her şey normal ve okunabilir kalabiliyor. Gerçekten çok iyi bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

Sızıntılarıyla bilinen Ice Universe de özelliğin detaylarını paylaştı. Buna göre ekran bildirim penceresi gibi ekranın küçük bir bölümüne gizlilik efektleri uygulayabilecek. Kullanıcının doğrudan bakış açısından her şey net görünecek. Ancak yandan veya arkadan bakıldığında ise belli bölümler kararmış ve okunamaz hâlde olacak. Şimdilik tüm S26 modellerinin bu özelliği destekleyip desteklemeyeceğini bilmiyoruz. Şubattaki etkinlikte tüm detaylarını öğreneceğiz.