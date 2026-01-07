Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Ultra kanlı canlı ortaya çıktı [Video]

Samsung Galaxy S26 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen bir video internete sızdı. Görüntüler, cihazın tasarımında köklü bir değişim olmadığını ancak bazı ince dokunuşlar yapıldığını gösteriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın “kanlı canlı” ilk videosu internete düştü. Ice Universe tarafından paylaşılan görüntülerde cihazın genel tasarım dili dikkat çekiyor. Video henüz doğrulanmış değil ancak sızıntı dünyasında güvenilirliğiyle bilinen bir isimden gelmesi iddiaları güçlendiriyor.

Videoda S26 Ultra’nın, önceki Ultra modellerine benzer bir gövde yapısını koruduğu görülüyor. Köşeli hatlar, büyük kamera halkaları ve premium hissiyat devam ediyor. Bu da Samsung’un radikal bir tasarım değişimi yerine, küçük ama rafine dokunuşları tercih ettiğini düşündürüyor.

Samsung, geçmişte de Ultra serisinde “alışkanlık bozmayan” ama donanım ve kamera tarafında büyük sıçramalar yapan bir strateji izlemişti. Avantajı kullanıcıyı yabancılaştırmamak, dezavantajı ise yenilik algısının zayıflaması. Video gerçekse, S26 Ultra da bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor.

