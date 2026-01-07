Samsung Galaxy S26 Ultra kanlı canlı ortaya çıktı [Video]

Samsung Galaxy S26 Ultra’ya ait olduğu iddia edilen bir video internete sızdı. Görüntüler, cihazın tasarımında köklü bir değişim olmadığını ancak bazı ince dokunuşlar yapıldığını gösteriyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın “kanlı canlı” ilk videosu internete düştü. Ice Universe tarafından paylaşılan görüntülerde cihazın genel tasarım dili dikkat çekiyor. Video henüz doğrulanmış değil ancak sızıntı dünyasında güvenilirliğiyle bilinen bir isimden gelmesi iddiaları güçlendiriyor.

Breaking！

Someone leaked a suspected Galaxy S26 Ultra phone.If anyone can find the true source of this video, please let me know and I will tag the source. pic.twitter.com/bx91JlQssh — Ice Universe (@UniverseIce) January 6, 2026

Videoda S26 Ultra’nın, önceki Ultra modellerine benzer bir gövde yapısını koruduğu görülüyor. Köşeli hatlar, büyük kamera halkaları ve premium hissiyat devam ediyor. Bu da Samsung’un radikal bir tasarım değişimi yerine, küçük ama rafine dokunuşları tercih ettiğini düşündürüyor.

Samsung, geçmişte de Ultra serisinde “alışkanlık bozmayan” ama donanım ve kamera tarafında büyük sıçramalar yapan bir strateji izlemişti. Avantajı kullanıcıyı yabancılaştırmamak, dezavantajı ise yenilik algısının zayıflaması. Video gerçekse, S26 Ultra da bu geleneği sürdürecek gibi görünüyor.