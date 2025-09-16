Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kılıfları ortaya çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yeni kılıf sızıntısı, telefonun beklenen tasarımını doğruladı. Görüntü, kamera dizilimindeki büyük değişikliği ve daha yuvarlak hatları ortaya çıkarıyor.

Son sızıntılar, Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın tasarımına ışık tutuyor. Ice Universe tarafından paylaşılan kılıf görseli, daha önceki render'larda görülen "kamera adası" tasarımının neredeyse kesin olduğunu ortaya koydu.

Sızan bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra 7.9 mm kalınlığında daha ince bir gövdeye sahip olacak. Ancak, kılıf tasarımı, kamera çıkıntısının 4.5 mm ile önceki modelden neredeyse iki kat daha kalın olacağını gösteriyor. Kılıfın daha yuvarlak hatlara sahip olması, Samsung'un ergonomiyi artırmak ve S24 Ultra'nın keskin köşelerinden kaynaklanan rahatsızlıkları gidermek istediği şeklinde yorumlanıyor.