Samsung Galaxy S26 Ultra koruyucu ekran filmi sektörünü bitirecek özelliklerle geliyor

Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra’daki yeni Gorilla Glass, yansıma, gizlilik ve dayanıklılığı camın içine gömüyor. Ekran koruyucular anlamsız hâle gelebilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Galaxy S26 Ultra’nın ekran tarafında radikal bir değişime gideceğini iddia ediyor. Samsung’un yeni nesil Gorilla Glass çözümü, bugüne kadar ekran koruyucularla çözülen birçok sorunu doğrudan cam seviyesinde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İddialara göre yansıma önleyici kaplama, anti-reflektif filmleri gereksiz kılacak. CoE tabanlı yeni ışık teknolojisi, ultra şeffaf filmlerin yerini alırken; yeni nesil yüksek dayanımlı Gorilla Glass ise temperli cam koruyuculara meydan okuyacak.

En dikkat çekici detaylardan biri de gizlilik teknolojisi. Yeni ekranın, bakış açısına göre görüntüyü sınırlayan bir yapıyı camın içine entegre edeceği söyleniyor. Bu da gizlilik camlarının tamamen devre dışı kalması anlamına geliyor.

Eğer bu sızıntılar doğruysa, Samsung yalnızca ekran kalitesini değil, ekran koruyucu pazarını da ciddi şekilde sarsabilir. Dezavantaj tarafında ise olası cam değişim maliyetleri ve “kırılırsa her şey gider” riski konuşuluyor. Yine de S26 Ultra, “koruyucu takmadan kullanma” fikrini ilk kez gerçekten mümkün kılabilir.

