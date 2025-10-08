Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Ultra Maketleri Ortaya Çıktı (iPhone Turuncusu mu o?)

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S26 serisinin en üst modeli S26 Ultra'nın görüntüleri sızdırıldı. Cihazda iPhone benzeri turuncu renk yer alabilir.

Samsung Galaxy S26 Ultra Maketleri Ortaya Çıktı (iPhone Turuncusu mu o?)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Artık Samsung’un yeni nesil amiral gemisi telefonlarını görmemize az bir süre kaldı diyebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi, 2026’nın başında, yani birkaç ay sonra Galaxy S26 serisini bizlerle buluşturacak. Cihazların tanıtımı yaklaştıkça haklarında çok daha fazla sızıntı görüyoruz. Şimdi ise **yepyeni bir görüntü **geldi.

Güvenilirliği tartışmalı olan bu görüntü, Direct-Till-2680 isimli Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Fotoğraftaki telefonların da Samsung’un en güçlü telefonu olacak** Galaxy S26 Ultra modelinin maketlerine ait olduğu** söyleniyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra böyle gözükebilir

mv

Sızıntıda şüphesiz en çok dikkat çeken şey renkler. Daha önce birkaç kez turuncu renkli telefon görmüştük. Ancak Apple, iPhone 17 Pro modeliyle bu rengi çok daha yaygın hâle getirmenin ilk adımını attı. Eğer bu iddia doğruysa Samsung da Apple’a özenerek benzer bir turuncu rengi bizlerle buluşturabilir. Umarız böyle olmaz çünkü turuncu S26 Ultra pek güzel görünmüyor. Öyle ki görsele gelen yorumların neredeyse tamamı negatif ve turuncu rengin çok kötü olduğunu söylüyor.

Renkler dışında konuşacak olursak maketlere baktığımızda cihazda kavisli köşeli tasarımın devam edeceğini görebiliyoruz. Bunun dışında pil şeklindeki dikey adaya yerleştirilen kamera kurulumu da görülebiliyor. Ön tarafla ilgili ise bir görüntü yok.

Bu sızıntıya, öyle bilinmeyen bir isimden geldiği için şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bu yüzden doğru çıkma ihtimalini düşük tutabiliriz. Ancak tepkiler, gerçeğe dönüşürse turuncu rengin hiç sevilmeyeceğinin bir göstergesi.

Samsung’un 2026 Model Canavarı Olacak Galaxy S26 Ultra Geliyor: İşte Muhtemel Özellikleri! Samsung’un 2026 Model Canavarı Olacak Galaxy S26 Ultra Geliyor: İşte Muhtemel Özellikleri!
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim