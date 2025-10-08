Samsung Galaxy S26 Ultra Maketleri Ortaya Çıktı (iPhone Turuncusu mu o?)

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S26 serisinin en üst modeli S26 Ultra'nın görüntüleri sızdırıldı. Cihazda iPhone benzeri turuncu renk yer alabilir.

Artık Samsung’un yeni nesil amiral gemisi telefonlarını görmemize az bir süre kaldı diyebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi, 2026’nın başında, yani birkaç ay sonra Galaxy S26 serisini bizlerle buluşturacak. Cihazların tanıtımı yaklaştıkça haklarında çok daha fazla sızıntı görüyoruz. Şimdi ise **yepyeni bir görüntü **geldi.

Güvenilirliği tartışmalı olan bu görüntü, Direct-Till-2680 isimli Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Fotoğraftaki telefonların da Samsung’un en güçlü telefonu olacak** Galaxy S26 Ultra modelinin maketlerine ait olduğu** söyleniyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra böyle gözükebilir

Sızıntıda şüphesiz en çok dikkat çeken şey renkler. Daha önce birkaç kez turuncu renkli telefon görmüştük. Ancak Apple, iPhone 17 Pro modeliyle bu rengi çok daha yaygın hâle getirmenin ilk adımını attı. Eğer bu iddia doğruysa Samsung da Apple’a özenerek benzer bir turuncu rengi bizlerle buluşturabilir. Umarız böyle olmaz çünkü turuncu S26 Ultra pek güzel görünmüyor. Öyle ki görsele gelen yorumların neredeyse tamamı negatif ve turuncu rengin çok kötü olduğunu söylüyor.

Renkler dışında konuşacak olursak maketlere baktığımızda cihazda kavisli köşeli tasarımın devam edeceğini görebiliyoruz. Bunun dışında pil şeklindeki dikey adaya yerleştirilen kamera kurulumu da görülebiliyor. Ön tarafla ilgili ise bir görüntü yok.

Bu sızıntıya, öyle bilinmeyen bir isimden geldiği için şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bu yüzden doğru çıkma ihtimalini düşük tutabiliriz. Ancak tepkiler, gerçeğe dönüşürse turuncu rengin hiç sevilmeyeceğinin bir göstergesi.