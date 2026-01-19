Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 Ultra’nın renkleri ortaya çıktı (iPhone turuncusu yok)

Galaxy S26 Ultra’nın sızdırılan renk seçenekleri ortaya çıktı. Siyah, beyaz, mavi ve mor listede yer alırken, merak edilen turuncu renk görünmüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un 2026 amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için yeni bir sızıntı paylaşıldı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre cihazın standart renk seçenekleri siyah, beyaz, mavi ve mor olacak. Sızıntı, SIM tepsisi detayları üzerinden yapıldı.

Daha önce Galaxy S26 Ultra’nın turuncu bir renkle gelebileceği iddia edilmişti. Ancak son bilgiler, bu rengin en azından standart satış seçenekleri arasında bulunmayacağını gösteriyor. Samsung’un geçmişte benzer renkleri sınırlı veya çevrimiçi mağazaya özel sunduğu hatırlatılıyor.

Samsung, son yıllarda amiral gemilerinde daha sade ve güvenli renk paletlerini tercih ediyor. Bu yaklaşım, daha geniş kitlelere hitap etmeyi kolaylaştırırken, iddialı renklerin geri planda kalmasına neden oluyor.

Galaxy S26 Ultra’nın resmi tanıtımına kadar renk seçeneklerinde değişiklik yaşanması ihtimal dahilinde. Ancak mevcut tablo, turuncu renk beklentisi olan kullanıcılar için şimdilik hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Samsung Galaxy

