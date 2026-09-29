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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın kamera tarafında sunacağı iyileştirmelere dair yeni detaylar sızdırıldı. Kullanıcıların şikâyetçi olduğu bazı problemleri çözecek.

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S27 serisini resmen bizlerle buluşturacak. Tarih yaklaştıkça da bu telefonlar hakkında bilgilerin arttığını görüyorduk. Ailenin en güçlüsü olacak S27 Ultra konusunda da son günlerde birçok sızıntı yaşanmıştı. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi.

Galaxy S27 Ultra modelinin kameralarıyla ilgili yepyeni iddialar ortaya atıldı. Sızıntıda, telefonun kamera detaylarına yer verildi ve Galaxy telefonlarda yaşanan bazı önemli sorunların çözülebileceği görüldü.

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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!
s27ultraic

200 MP ISOCELL HP6, 50 MP 5x telefoto ve 50 MP ultra geniş açıyla gelecek

s27ultraic

Sızıntı dünyasının tanınan isimlerinden Ice Universe tarafından paylaşılan iddialara göre Galaxy S27 Ultra, 1/1.3 inç boyutunda 200 MP çözünürlüğe sahip ISOCELL HP6 kamera sensörünü kullanacak. Bu yeni bileşenin, mevcut ISOCELL HPC sensörünün modifiye edilmiş ve geliştirilmiş bir sürümü olduğu öne sürülüyor.

Modelin tasarım tarafında ise arka kısımda dikdörtgen bir kamera adası içerisinde konumlandırılmış 50 MP çözünürlüğünde 5x optik zoom sunan telefoto kamera ile 50 MP ultra geniş açı lens bulunduracağı iddia ediliyor. S27 Ultra’nın, yenilenen sensörün yanı sıra geliştirildiği belirtilen görüntü işleme mimarisi sayesinde bir önceki nesil olan Galaxy S26 Ultra modeline kıyasla gözle görülür şekilde daha sıcak renk tonları üreteceği aktarılmış.

Kamera yazılımı ve sensör ikilisindeki asıl büyük değişim, fotoğraflardaki ışık patlamaları ve kumlanma üzerinde yaşanacak. Galaxy S27 Ultra'nın parlamalar üzerinde çok daha yetkin bir kontrol mekanizması sunacağı belirtiliyor. Bu gelişme sayesinde küçük ama yüksek parlaklığa sahip objelerin kenarlarındaki detay kaybı ve patlama sorunlarının önüne geçilecek. Söz konusu iyileştirmenin hem ana kamerayı hem de 5x optik zoom sunan telefoto kamerayı kapsadığı ifade edilmekte.

Fotoğraf çekimlerinde kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan gölge alanlardaki kumlanma problemi konusunda da adımlar atılmış gibi görünüyor. Samsung'un, sahneden çekilen karelerin karanlık bölgelerinde ve düşük ışıklı ortamlarda oluşan dijital gürültüyü belirgin şekilde azaltmayı başardığı iddia edilmiş. Sonuç olarak, özellikle karanlıkta ve gölgelerde kalan alanların çok daha temiz, pürüzsüz detaylar sunacağı savunuluyor.

Geliştirilen sensör ve detaylandırılan dinamik aralık performansına rağmen, Samsung akıllı telefon kameralarının uzun süredir devam eden en büyük kronik sorunu hareket bulanıklığı konusunda bir bilgi yok. Galaxy cihazlarında hareket eden nesneleri, özellikle de oyun oynayan çocukları veya evcil hayvanları çekerken yaşanan bu problemin çözülüp çözülmeyeceği belli değil.

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