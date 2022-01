Tüketici olarak her zaman son çıkan teknolojileri pahalı bile olsa almaya meyilliyiz, üretici firmalar da bu durumdan oldukça memnun. Peki Samsung S8 Plus gibi döneminin amiral gemisi akıllı telefonlarından birini kullanmak nasıl bir fikir? Gelin Samsung S8 Plus bugün alınır mı sorusuna yanıt arayalım.

Onlarca farklı teknoloji firması her yıl yeni akıllı telefon modelleri tanıtıyor. Hakkını verelim, yeni modeller her zaman çağın en güncel özelliklerini sunmayı hedefleyen başarılı ürünler oluyorlar. Ancak kullanılan sistem geliştikçe fiyatlar da artıyor. Her yıl yeni bir model çıkmasının en büyük avantajı ise Samsung S8 Plus gibi döneminin amiral gemisi akıllı telefonlarının ucuzluyor olması.

Üretici firmalar her zaman en yeni modeli almamızı isterler. Tüketici olarak biz de her zaman son teknolojiyi kullanmaya meyilliyiz. Ancak son teknoloji alacağım diye çoğu zaman Samsung S8 Plus gibi görece eski modellerin özelliklerini görmezden geliyoruz. Günümüzde uygun fiyatlı satılan pek çok Android telefona göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip olan Samsung S8 Plus bugün alınır mı gelin biraz inceleyelim.

Samsung S8 Plus ekran özellikleri:

Samsung S8 Plus 6.2 inç ekran boyutuna ve başarılı diyebileceğimiz %83.33 ekran / gövde oranına sahip. Super AMOLED ekranı 1440x2960 (QHD+) Piksel çözünürlüğe ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran dayanıklılığı ise günümüzde kullanılandan bir önceki sistem olan Corning Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.

HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, Çift Kenar Ekranlı, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran gibi özellikler günümüzde kullanılan teknoloji ile aynı. Bu özellikleri Samsung S20 Plus ile karşılaştırdığımız zaman karşımıda yalnızca daha dar bir ekran / gövde oranı, yarı yarıya düşük ekran yenileme hızı ve daha düşük HDR özelliği çıkıyor. Bunlar, kullanıcı deneyimi çok da olumsuz etkileyen özellikler değil.

Samsung S8 Plus donanım özellikleri:

2.3 GHz, 8 çekirdekli Samsung S8 Plus modelinde Samsung Exynos 9 Octa 8895 yonca seti kullanıldı. 4 GB RAM gücü ve 64 GB dahili depolama alanı günümüz telefonlarına göre yetersiz görünüyor. Hafıza kartı desteği ile cihazın depolama alanı 256 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Samsung S8 Plus günümüzdeki pek çok cihaz gibi 4G uyumlu. Wi-Fi 5 teknolojisi önceki bir sistem olsa da Bluetooth 5.0 hala güncel bir versiyon. USB bağlantı tipinin Type-C olması ve USB versiyonunun 3.0 olması da güncel. Güçlü bir performans sunmadığı kesin ancak standart bir kullanıcı için herhangi bir sorun yaratmayacaktır.

Samsung S8 Plus batarya ve sistem özellikleri:

Samsung S8 Plus 3500 mAh batarya gücüne sahip. Pek çok kullanıcı için yeterli bir kullanım sunan bu batarya gücü, günümüz koşullarına göre yetersiz olan 15 W hızlı şarj özelliği ile destekleniyor. Kablosuz şarj edilebilir olması ise bugün bile bazı uygun fiyatlı cihazlarda göremediğimiz bir özellik.

Android 7.0 ile gelen Samsung S8 Plus, Android 9.0’a yükseltilebilir. Android 11’den bahsettiğimiz bugünlerde eski bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Samsung Experience 8.1 arayüz versiyonu da güncel Samsung One UI 2.0’a göre demode kalıyor. Eski sistemler güncel mobil uygulamalarla sorun yaratabilir ancak desteklendiği ve güncelleme aldığı sürece standart kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Samsung S8 Plus kamera özellikleri:

Samsung S8 Plus 12 MP çözünürlüklü tek kameraya sahip. F1.7 diyafram açıklığı yeterli ancak günümüzde 8K video çeken akıllı telefonlar olduğunu düşünürsek sunduğu 4K video performansı bazı kullanıcılar için yetersiz gelebilir. Aynı şekilde 8 MP ön kamera çözünürlüğü de biraz düşük.

4 kameralı Samsung S20 Plus modeliyle karşılaştırdığımız zaman kamera performansının günümüz ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyemeyiz. Ancak tek kamerası, günümüz amiral gemisi telefonların sunduğu tüm özelliklere benzer bir sisteme sahip gibi görünüyor. Yine de birkaç fotoğraf çekip de incelediğiniz zaman kamera performansının yeterli olduğu söylemek zor.

Samsung S8 Plus temel özelliklerini özetleyelim:

Ekran boyutu: 6.2 inç

Ekran / gövde oranı: %83.33

Ağırlık: 173 gram

Arka kamera çözünürlüğü: 12 MP

Dahili depolama: 64 GB

RAM: 4GB

Yonga seti: Samsung Exynos 9 Octa 8895

CPU Frekansı: 2.3 GHz

Ekran çözünürlüğü: 1440x2960 (QHD+) Piksel

Video kayıt çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Batarya kapasitesi: 3500 mAh

İşletim sistemi versiyonu: Android 7.0

Sonuç: Bugün Samsung S8 Plus alınır mı?

Bu sorunun yanıtı kullanıcı beklentilerine göre değişse de bugün Samsung S8 Plus alınır demek mümkün. Çünkü sunduğu özelliklere genel olarak baktığımızda bile bugünün amiral gemisi telefonları ile arasında yalnızca ufak farklar olduğunu görüyoruz. Bu farklar da yalnızda basit iyileştirmelerden ibaret.

Eski bir işletim sistemi versiyonu sunduğu için güncel mobil uygulamalarla sorun yaşayabilir. İşlemci hızı, bazı durumlarda donmalar yaratabilir. Kamera performansı ise günümüz sistemleriyle yarışamaz. Tüm bunlara rağmen Samsung S8 Plus alıp, yüksek performans gerektirmeyen tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Döneminin amiral gemisi telefonlarından olan Samsung S8 Plus bugün alınır mı sorusu üzerinden modelin özelliklerini, artı ve eksilerini inceledik. Samsung S8 Plus hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.