Samsung Galaxy S9, Android 10 Güncellemesi Almaya Başladı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 2018 yılında çıkardığı Galaxy S9 için Android 10 güncellemesini göndermeye başladı. İçerisinde ocak ayı güvenlik yamasının da bulunan güncelleme, çeşitli ülkelerde dağıtılmaya başlandı.

2018’in şubat ayında çıkan Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S9 için Android 10 güncellemesi beklenenden erken gönderilmeye başlandı. Galaxy S10 için oldukça yavaş işleyen süreç, Galaxy S9’da tam tersine döndü. ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Android 10 yüklü cihazlarını kullanmaya başladı.

Reddit kullanıcılarından gelen bilgilere göre güncelleme; Almanya, Litvanya, İspanya ve ABD’de de dağıtılmaya başlandı. Dolayısıyla yakın bir süre içerisinde farklı ülkelerde de güncellemeler gönderilecektir.

Samsung Galaxy S9'a Android 10 güncellemesi geliyor:

Cihazın varyantına göre boyutu 1,8 GB ile 2 GB arasında değişen yazılım güncellemesinin içerisinde ocak ayı güvenlik yaması da bulunuyor. Güncelleme, Galaxy S9 kullanıcılarına karanlık mod, gelişmiş paylaşım gibi birçok Android 10 özelliğini de sunuyor. Ayrıca Samsung; ekran kaydedicisi, hızlı ayar değişiklikleri, animasyonlar ve sistem kararlılığında genel iyileştirmeler gibi özellikleri de güncelleme paketinin içerisinde kullanıcılarına yolluyor.

Şirket, en azından nisan ayına kadar güncellemeleri tamamen bitirmek istiyor. Yani cihazınızın varyantına göre güncellemeye kavuşma süresiniz uzayabilir. Siz de telefonunuzun 'Ayarlar' kısmındaki 'Yazılım Güncellemeleri' bölümünden cihazınıza Android 10 güncellemesi gönderilip gönderilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Android 10 güncellemesini alan ülkeler arasında yukarıda saydığımız ülkelere ek olarak Hindistan, İtalya, Hollanda, Romanya, İsviçre ve Birleşik Krallık bulunuyor. Ayrıca Azerbaycan’da bulunan kullanıcıların da ocak ayı güvenlik yaması aldığı bilgileri veriliyor. Dolayısıyla Azerbaycan’daki kullanıcıların Android 10 güncellemesi için biraz daha beklemesi gerekecek.