Galaxy S20'nin Satış Rakamları, Galaxy S10'dan Daha Düşük

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde son amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S20 serisini satışa sundu. Ancak sektör içerisindeki uzmanlardan gelen bilgiler, Galaxy S20’nin satışlarının iyi seyretmediği yönünde.

Akıllı telefon dünyasında birçok kullanıcının sahibi olmak istediği cihazlar, genellikle amiral gemisi olarak adlandırdığımız cihazlardır. Amiral gemisi akıllı telefonlar, güçlü donanımları ve kaliteli kameralarıyla ön plana çıkar.

Amiral gemisi akıllı telefonlar deyince akla olarak ilk olarak Samsung’un Galaxy S serisi geliyor. Güney Koreli teknoloji şirket, Galaxy S serisi akıllı telefonlarında, çıkardığı diğer cihazlara göre daha yüksek donanım özellikleri sunuyor. Bu aileye son eklediği cihazlar ise Galaxy S20 serisi oldu. Ancak eldeki veriler, Galaxy S20’nin satışlarının S10’u geçemeyeceğini belirtiyor.

Galaxy S20 satış rakamları Galaxy S10’un altında kaldı

Aslında Galaxy S20’nin satışlarının düşmesi şirket için çok da beklenmedik bir gelişme sayılmaz. Samsung, Galaxy S5’ten bu yana üst segment akıllı telefonlarının satışlarında düşüş yaşıyor. Galaxy S5, toplamda 40 milyon adet satış rakamına ulaşmıştı, Galaxy S10 ise 36 milyonda kaldı. Bu yıl ise bu rakam daha da düşecek.

Samsung’un S20 satışlarında düşüş görecek olmasının bir diğer sebebi ise Corona virüsü olacak. 200 binden fazla kişiye bulaşan virüs sebebiyle birçok ülkede gündelik yaşam aksamaya başladı. Tabii bu tarz bir durumda insanların öncelikleri yeni bir akıllı telefon almak olmayacak. Dolayısıyla tüm şirketler Samsung ile benzer bir kaderi benimseyecek.

Bunlara ek olarak Çin’den gelecek olan parçalarda da sorunlar yaşanıyor. Gizchina’da yer alan habere göre Samsung, Galaxy S20’nin üretiminde gerekli olan parçaların tedarikinde sorunlar yaşıyor. Sektör içerisinde yer alan uzmanlar, Galaxy S20’nin satışlarının Galaxy S10’un satışlarını geçemediğini söylüyor. Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modelleri arasındaysa en çok Ultra modeli satılıyor.

Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S20 modeliyle sene boyunca nasıl performans sergileyeceğini ve sene sonundaki satış rakamlarının ne olacağını ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.