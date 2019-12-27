Samsung Galaxy Tab A4 S, Bluetooth Sertifikası Aldı

Samsung çok yakında piyasaya yeni bir Android tablet sürecek. Üst segmentte konumlandırılan Galaxy Tab S6’dan sonra Güney Koreli üretici şimdi de Galaxy Tab A4 S modeli ile kullanıcıyı memnun etme çabasında.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019'un sonlarına yaklaştığımız bugünlerde gelecek yıl piyasaya süreceği cihazlar hakkında çalışmalarına hız vermiş gibi görünüyor. 2020 yılının şubat ayında Galaxy S serisinin yeni modellerini tanıtması beklenen şirketin, tablet pazarı için yeni hedefleri bulunuyor. Samsung'un SM-T307U model numarasını taşıyan yeni tableti, Bluetooth SIG tarafından onaylandı ve Bluetooth 5.0 bağlantısını destekleyeceği kesinleşti.

Daha önce tabletin çift bant Wi-Fi desteği, Android 9 Pie işletim sistemi ve 32 GB dâhili depolama ile beraber geleceği öğrenilmişti. Eklenen bilgiler arasında ise 8 inç ekran ve hücresel bağlantı özellikleri bulunuyor. Tabletin piyasaya sürülme tarihi hakkında şu an için sadece iddialar ortaya atılıyor ve cihazın 2020’de kullanıcı ile buluşacağı düşünülüyor. Hayranları yeni tableti beklerken biz de Samsung’un bir önceki canavarı Galaxy Tab S6 (LTE) modelini tekrar hatırlayalım.

Samsung Galaxy Tab S6’nın teknik özellikleri:

Ekran: 10,5 inç OLED ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı

10,5 inç OLED ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Ön Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 256 GB

256 GB Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 4G

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 4G Batarya: 7040 mAh

7040 mAh Suya ve toza dayanıklılık: IP67

IP67 Diğer donanımlar: S Pen, harici klavye

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği düşünülen yeni tableti Galaxy Tab A4 S'nin yukarıda özelliklerini sıraladığımız Galaxy Tab S6'dan daha düşük özelliklere sahip olması bekleniyor. Samsung'un bu konuda nasıl bir yol haritası izleyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.