Samsung Galaxy A4 S’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz hafta size Samsung’un yepyeni bir tabletle çok yakında karşımızda olacağını duyurmuştuk. Teknoloji devinin yeni cihazı, elektronik cihazların ABD yasalarında tanımlanan elektromanyetik uyumluluğu ile ilgili bir sertifika olan FCC’yi aldı.

Teknoloji severlerin çok iyi bileceği gibi, FCC sertifikası bir ürünün çok yakında pazara gireceğinin en büyük işareti. Bu da demek oluyor ki kısa zaman içinde Tab A4 S’i elimize alabileceğiz. FCC web sitesinde yayınlanan bilgilerde çeşitli teknik özelliklerin yanı sıra ekran boyutu, pil özellikleri ve yazılım gibi özelliklere de yer verilirken ne yazık ki henüz tasarımı hakkında kesin bir açıklama yok.

Samsung Galaxy Tab A4 S için açıklanan FCC listesi, tabletin 8.39 inç ekrana sahip olacağını ortaya koyarken; çözünürlük, tür gibi diğer ekran ayrıntıları için henüz bir bilgi sağlanmadı. Galaxy Tab A4 S, 15W hızlı şarj desteğiyle birlikte ve aynı zamanda bir tablet için oldukça küçük olan 4.860 mAh pil ile gelecek. Bunun dışında, liste tabletin 201.9mm x 124.4mm ile ölçüleceğini ve Android 9.0 Pie'da çalıştığını gösteriyor.

Lansman CES 2020’de olabilir

Tablet ilk olarak Bluetooth SIG web sitesinde SM-T307U model numarasıyla ortaya çıkmıştı. Web sitesindeki liste, cihazın Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi ve GPS özellikleriyle geleceğini ortaya koydu. Ayrıca Tab A4 S tabletlerin bazılarının da LTE bağlantısını destekleyeceği konuşuluyor. Ancak öğrendiğimiz bilgilere göre bu yalnızca ABD ve diğer birkaç pazarla sınırlı olabilir. Samsung, şu ana dek tablet hakkında herhangi bir açıklama yayınlamadı. Söylentiler doğruysa, tablet 7 Ocak Salı günü başlayacak olan CES 2020 sırasında resmi olarak duyurulacak gibi duruyor.

Unutmadan ekleyelim, Galaxy Tab A4 S, Samsung'un bu yıl çıkaracağı tek tablet değil. Samsung, kısa süre önce dünyanın 5G'yi destekleyen ilk tableti olacak Galaxy Tab S6 5G'yi piyasaya süreceğini doğruladı . Şirket bu hafta 2019 yılında 6.7 milyon telefon sattığını açıkladı ve 2020'de Galaxy Tab S6 5G'den başlayarak 5G'yi daha fazla cihaza getirmek istediğini de vurguladı. Cihazlara dair yeni ayrıntılar açıklandıkça sizi haberdar etmek üzere burada olacağız, bizi takipte kalın.