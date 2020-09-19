Samsung Galaxy Tab Active 3'ün Özellikleri Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni tableti Galaxy Tab Active 3'ün özellikleri ortaya çıktı. Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürüleceği söylenen tabletin fiyatının 500 dolardan başlaması bekleniyor.

Samsung'un yakında tanıtılacak yeni tableti Galaxy Tab Active 3 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Tab Active 2'nin yerini alacak olan model, serinin ana özelliği olan maksimum dayanıklılık derecesini koruyacak ve Amerikan askeri standardı olan MIL-STD 810 gereksinimlerini karşılayacak.

Bütün özellikleri çevrimiçi ortamda sızdırılan yeni model, bir önceki nesil Galaxy Tab Active'e kıyasla donanım kısmında büyük yükseltmeler almış gibi görünüyor. Bu noktada gücünü Exynos 9810 yonga setinden alacağı söylenen tablet, yazılım tarafında ise Android 10 kullanıyor. Cihazda ayrıca 4 GB RAM'e ek olarak 64 ya da 128 GB dahili depolama seçeneklerinin yer alacağı belirtiliyor.

Galaxy Tab Active 3 neler sunuyor?

1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen Galaxy Tab Active 3, arka tarafta 13 megapiksellik bir ana kameraya, ön tarafta ise 5 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacak. Batarya tarafında bir önceki nesle göre artış alan yeni model, 5.050 mAh kapasiteye sahip bir bataryayı da bünyesinde barındıracak.

Galaxy Tab Active 3, Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek ve kutusundan S Pen ile birlikte çıkacak. Tabletin fiyatı henüz açıklanmadı ancak resmi duyurunun yakında yapılması bekleniyor.

WiFi Alliance'ta görünen Samsung Galaxy Tab Active 3'le ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Şu an itibarıyla cihazın fiyat aralığı hakkında somut bir bilgi bulunmuyor ancak bazı raporlar, tabletin 500 dolardan (3.780 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacağını öne sürüyor.