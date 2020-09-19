Realme'nin 5G Destekli 2 Yeni Telefonu TENAA'da Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin 5G destekli yeni akıllı telefon modeli, Çin'in sertifikasyon sitesi TENAA'da ortaya çıktı. Sitede telefonların bazı özellikleri de listelendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz gün yeni akıllı telefonu Realme 7i'yi duyurmuştu. Şirketin yeni akıllı telefonu, orta segment akıllı telefonlar arasında fiyatı ve özellikleriyle tercih sebebi olmaya yeterliydi. Bugünse Realme'nin iki yeni akıllı telefonu Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA üzerinde ortaya çıktı.

TENAA'nın sitesinde RMX2117 ve RMX2173 model numaralarıyla listelenen Realme akıllı telefonlar, sitede yer alan bilgiye göre 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Bununla birlikte cihazın bazı özellikleri de sertifika kurumunun sitesinde yer aldı. Gelin, her iki telefonun da detaylarına bir bakalım.

Realme RMX2117 ve RMX2173 listelendi:

TENAA'da RMX2117 model numarasıyla listelenen yeni Realme akıllı telefonu, 162,2 mm x 75,1 mm x 9,1 mm ebatlarında olacak ve 194 gram ağırlığa sahip olacak. Cihaz, 4.900 mAh bataryayla gelecek. Çinli şirketin RMX2173 model numaralı akıllı telefonuysa 160,9 mm x 74,4 mm x 8,1 mm ebatlarında olacak ve 4.200 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

Bununla birlikte RMX2173, siteye göre 6,43 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Tüm bu bilgilerin dışında TENAA'nın sitesinde her iki telefon hakkında da fazladan bir bilgi sunulmadı. Ancak yeni akıllı telefon RMX2117 hakkında Digital Chat Station bazı önemli özellikleri paylaştı.

Buna göre Realme RMX2117 model numaralı telefon, 90 Hz tazeleme hızına sahip olacak. Cihazın sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı söylense de bunun hangi işlemci olacağı bilinmiyor. Cihazın kamera kısmındaysa bizi 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ikinci bir kamera ve 2 MP'lik bir lens karşılayacak. Ön taraftaysa 16 MP'lik ön kamera bulunacak.

TENAA'da ortaya çıkan RMX2173 hakkındaysa şu an için detaylı bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak önümüzdeki günlerde her iki telefon hakkında da daha detaylı bilgi mutlaka paylaşılacaktır. Bakalım Realme, yeni akıllı telefonlarıyla 5G desteğinin yanı sıra kullanıcılarına neler sunacak.