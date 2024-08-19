Samsung'un yeni amiral gemisi tabletleri olacak Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra, Çin'de 3C sertifikası aldı. Sertifika, cihazların hızlı şarj konusunda bir iyileştirme almayacağını gösterdi.

amsung, geçtiğimiz ay yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip6 ve Fold6’yı bizlerle buluşturmuştu. Bunun ardından da gözler, yeni amiral gemisi tabletleri olacak Galaxy Tab S10’a çevrilmişti. Birkaç hafta önce tabletlerin ekim ayında geleceğine dair iddialar görmüştük.

Bugün ise şarj özellikleri hakkında bilgiler geldi. Güvenilir bir kaynak olan MySmartPrice, Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra’dan detayları bizlerle buluşturdu.

İki model de 45W şarj desteğiyle gelecek

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra, Çin’de 3C sertifikası aldı. Bu sertifikayla da bir özelliği açığa çıkmış oldu. Cihazlar, 45W hızlı şarj desteğine sahip olacaklar. Yani önceki nesle göre bir iyileştirme yapılmayacak.

Maalesef listeleme başka bir detayı içermiyor. Ancak daha önce gelen sızıntılardan cihazlar hakkında birkaç şey biliyoruz. Örneğin 4nm sürecinden geçen MediaTek Dimensity 9300+, tabletlerin işlemcisi olacak ve önemli bir performans iyileştirmesi sunacak.

Bunun dışında yeni seride 11 inçlik standart modeli görmeyeceğiz. Yani sadece Plus ve Ultra gelecek ve çok büyük bir değişiklik yapılacak. Bu da modellerin 12,4 inç (Plus) ve 14,6 inç (Ultra) ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Değişikliğin nedeni, yeni iPad Pro’ya rakip olmak olabilir.