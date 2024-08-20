Samsung Telefonlar, Artık Mırıldandığınız Şarkıyı Bile Tanıyacak

Samsung telefonlardaki Circle to Search, yeni müzik tanıma özelliği ile kullanıcılarına pratik bir çözüm sunuyor.

Samsung telefonlarda bir süredir kullanılan Circle to Search özelliği, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmak amacıyla gelişmeye devam ediyor. Google’ın bu yeniliği, cihazda veya çevrede çalan müzikleri tanıma yeteneğiyle öne çıkıyor. Şimdiden bazı Galaxy modellerinde kullanılmaya başlandı bile!

Circle to Search, Samsung telefonlara ilk geldiğinde hızı ve doğruluğuyla dikkat çekmişti. Şimdi ise Google, bu özelliği daha da ileriye taşıyarak müzik tanıma işlevini ekledi. Bu yeni özellik Google uygulamasının 15.32.37.28 sürümüyle bazı kullanıcıların cihazlarına ulaştı, ancak henüz herkese açılmış değil. Bu özellikten yararlanabilen kullanıcılar, Circle to Search’ü açtıklarında nota simgesine tıklayarak çalan müziği tanımlayabiliyor. Üstelik bu özellik yalnızca cihazda çalan müziği değil, çevrenizdeki sesleri ve hatta mırıldandığınız melodileri bile tanıyabiliyor.

Yeni müzik tanıma özelliğiyle üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç kalmayacak

Yapılan bu yeni geliştirme kullanıcıların Shazam veya Soundhound gibi üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan müzikleri tanımasını sağlıyor. Google, daha önce bu özelliği Google Asistan bünyesinde sunmuştu, ancak şimdi Circle to Search’ın bir parçası haline getirerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Samsung da bu yeniliği daha fazla cihazda kullanıma sunarak Circle to Search’ü daha güçlü ve işlevsel hale getiriyor.

Samsung kullanıcıları için daha entegre ve kolay erişilebilir bir çözüm sunuyor. Bu yeniliğin önümüzdeki dönemde daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılması bekleniyor. Bu sayede Samsung telefonlarında günlük kullanımın vazgeçilmez bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor.