Samsung Galaxy Watch 2 Fiziksel Bir Çerçeveye Sahip Olacak

Geçtiğimiz 8 ay içerisinde Galaxy Watch Active ve Active 2 olmak üzere iki farklı akıllı saat tanıtan Samsung'un, yeni çıkaracakları Galaxy Watch 2'ye fiziksel bir çerçeve (bezel) eklemeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene Samsung, çıkartmış olduğu iki yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2'yi piyasa sürmüştü. Bu iki akıllı saat modelinde de fiziksel bir çerçeve (bezel) yerine sanal bir çerçeve bulunuyordu. Samsung Mobile tarafından gelen yeni bilgilere göre, Samsung'un yeni tasarladığı henüz ismi tam olarak kesinleşmediği için Galaxy Watch 2 olarak bilinen yeni akıllı saat modelinde döndürülebilir fiziksel bir çerçeve bulunacak.

Bu döndürülebilir 'bezel' olarak adlandırılan çerçeve ise, genellikle dalgıçlar veya doktorlar belirli meslek gruplarının daha kolay vakit tutması için geliştirilmiş mekanik bir aksam olarak adlandırılabilir. Her ne kadar akıllı saat içerisinde bulunan yazılım sayesinde zaman tutma işlemi çok basitçe halledilebilecek bir şey olsa da Samsung, bu saat tutkunlarının çok sevdiği fiziksel çerçeveyi akıllı saat tasarımına ekleyerek, hâlâ analog saat kullanan kesime de hitap etmeye çalışacak diyebiliriz.

Samsung Galaxy Watch 2'nin ortaya çıkan özellikleri:

Amerika Federal İletişim Kurulu'ndan edilen bilgilere göre Galaxy Watch 2, 45 mm boyutunda kadranı ile 44 mm Galaxy Watch Active 2 ile 46 mm olan Galaxy Watch tasarımlarının tam ortasında yer alacak. Ayrıca ortaya çıkan diğer bir detaya göre, Samsung bu yeni akıllı saatini tamamen titanyumdan üretecek. Bu da, normal olarak alüminyum veya paslanmaz çelikten üretilen saatlere göre daha maliyetli bir üretim olacak. Bu bağlamda, hem analog ve akıllı saat tasarımını birleştirmesi hem de tamamen titanyumdan yapılacak olması dolayısıyla Galaxy Watch 2'nin, Samsung'un diğer akıllı saatlerine göre daha yüksek bir fiyata sahip olacağını düşünebiliriz.

Yeni akıllı saat serisinin bu yıl Ağustos ayında, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Fold 2, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ gibi Samsung'un yeni akıllı telefon modelleriyle beraber tanıtılması bekleniyor.