Samsung Galaxy Note20’nin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Bir Twitter kullanıcısı, yaptığı bir paylaşımda Samsung Galaxy Note20 serisi telefonların kamera özelliklerine yer verdi. Buna göre Samsung’un yeni telefonlarının kamerası, Galaxy S20 serisiyle hemen hemen aynı olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 serisinin ardından önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Elbette bu seri, S serisi gibi her sene yeni üyelere kavuşan Galaxy Note serisi olacak. Yeni Galaxy Note20 serisi hakkında şimdiden birçok şey duyduk.

Samsung Galaxy Note20 serisi hakkında bugüne kadar söylenenlere göre cihazlar diğer Note telefonlara göre daha büyük bir bataryayla gelecek. Bununla birlikte Note20 serisi, Samsung’un yeni yüksek performanslı işlemcisi Exynos 992’ye sahip olacak. Bugünse yeni seride bulunacak telefonların kamera özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note20 serisi kameraları:

Bir Twitter kullanıcısı, Samsung’un beklenen Note20 serisinin üyelerinde nasıl bir kamera kurulumunun bizi karşılayacağını paylaştı. Kullanıcının paylaştığı tweete göre Samsung Galaxy Note20 serisinin kamerası, şirketin kamerasıyla ön plana çıkan Galaxy S20 serisiyle hemen hemen aynı olacak.

Paylaşıma göre Samsung Galaxy Note20, 12 MP geniş açılı ana kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapacak. Öte yandan serinin yüksek performanslı telefonu Galaxy Note20+’ta 108 MP geniş açılı ana kamera, 12 MP telefoto kamera 12 MP ultra geniş açılı kamera ve lazer odak lensi bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde daha önce birçok telefon hakkında tutarlı iddialarda bulunan OnLeaks, yine Samsung Galaxy Note20 serisi hakkında bir şeyler söylemişti. OnLeaks, cihazın konsept görüntüleriyle birlikte Samsung Galaxy Note20+’ın 6,9 inç; Galaxy Note20’nin ise 6,7 inç ekrana sahip olacağını belirtmişti.

Tabii Samsung Galaxy Note20 serisi hakkında bugüne kadar duyduğumu her şeyin birer iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Tüm bu bilgiler ancak Samsung Galaxy Note20 serisi tanıtıldığı gün doğrulanacak ya da doğrulanmayacak. O gün de eğer her şey yolunda giderse ağustos ayının bir günü olacak.