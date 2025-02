Bir kişi, Samsung Galaxy Watch 5 modeli üzerinden GTA, God of War, Forza Horizon 4 gibi oyunları oynatmayı başardı.

Video oyunları konsol ve bilgisayarlar için piyasaya sürülseler de çok ilginç yerlerde de karşımıza çıkabiliyorlardı. ZenonDesingk isimli Reddit kullanıcısının gerçekleştirdiği şey de bunun en son örneği.

Bu kullanıcı, Samsung’un akıllı saati Galaxy Watch 5 üzerinden oyun oynatmayı başarmış ve görsellerini paylaşmış. Saatte; GTA, God of War, Forza Horizon 4 ve dahası yeterli seviyelerde oynanabilmiş.

Peki bunu nasıl başardı?

Peki bunu nasıl yaptı? Saatlerde oyun oynama imkânının sınırlı olmasını beğenmeyen ZenonDesingk, bunu değiştirmek için yollar aramaya başladı. En başta Bluetooth veya tarayıcı yoluyla APK dosyalar yüklemeye çalıştı ancak bunların hiçbiri işe yaramadı.

Sonrasında ise gerekli dosyaları Wi-Fi üzerinden ADB ve Bugjaeger kullanarak telefonundan saate aktardı. DPI ayarları gibi şeylerde bazı küçük değişiklikler yaptıktan sonra da bir PSP emülatörünü yüklemeyi başardı. Bu emülatör, Galaxy Watch 5 üzerinden oyunların oynanmasına imkân tanıdı.

Saat, GTA’dan Need for Speed’e ve Mortal KOmbat’a kadar birçok oyunda 60 FPS’te performans gösterebildi. God of War gibi oyunlarda ise 30 FPS’te oynattı. Bir akıllı saat için gayet etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcının oyunlar için bir Bluetooth kontrolcü kullandığını da ekleyelim.