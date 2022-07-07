Samsung'un yaklaşmakta olan yeni akıllı saati Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun ilk görüntüleri açığa çıktı. Yeni nesilde de oval tasarım devam edecek ancak bir miktar daha şık görüneceği söylenebilir.

Mobil teknolojik ürünler dünyasının en önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Evan Blass, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili yeni paylaşımlar yaptı. Blass, yaptığı paylaşımlarda Samsung Galaxy Watch 5 ile Watch 5 Pro'nun resmi basın görsellerine ait olduğunu söylediği render görüntülerini paylaştı. Yaklaşmakta olan akıllı saatler, pek de şaşırtıcı olmayan tasarımlara sahip olacaklar gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch 5 Pro'yu "Project X" olarak kodlamış durumda. Saatin özelliklerine baktığımızda, LTE'li sürümün de mevcut olduğunu görüyoruz. Sektör kaynaklarına göre Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4 Classic'in halefi olarak tanıtılacak. Galaxy Watch 5'in ise "Heart" kod adına sahip olduğu, bu saatin doğrudan Galaxy Watch 4'ün yerine geleceği söyleniyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Watch 5 Pro:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro'nun tasarım özelliklerine baktığımızda, saatin genel olarak Galaxy Watch 4'e benzeyeceğini görüyoruz. Ancak kayış bağlantı noktalarındaki değişiklik, dikkatlerden kaçmıyor. Galaxy Watch 5'te yer alan kayış bağlantı noktası ise Galaxy Watch 4 ile tamamen aynı. Yine de tasarım biraz daha kalın görünüyor ki bu dayanıklılık açısından geliştirmelerin ipucu olabilir.

Galaxy Watch 5 ise böyle görünüyor:

Samsung'un önümüzdeki ay bir Unpacked etkinliği gerçekleştirmesi ve bu etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor. İşte Galaxy Watch 5 serisi de bu lansman etkinliklerinde karşımıza çıkacak. Yapılacak açıklamalar, akıllı saatlerin tüm özelliklerine açığa çıkaracak. Ancak Galaxy Watch 5'in teknik anlamda Galaxy Watch 4'ten büyük oranda gelişmiş olması beklenmiyor.