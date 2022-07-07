Mobil teknolojik ürünler dünyasının en önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Evan Blass, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili yeni paylaşımlar yaptı. Blass, yaptığı paylaşımlarda Samsung Galaxy Watch 5 ile Watch 5 Pro'nun resmi basın görsellerine ait olduğunu söylediği render görüntülerini paylaştı. Yaklaşmakta olan akıllı saatler, pek de şaşırtıcı olmayan tasarımlara sahip olacaklar gibi görünüyor.
Edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch 5 Pro'yu "Project X" olarak kodlamış durumda. Saatin özelliklerine baktığımızda, LTE'li sürümün de mevcut olduğunu görüyoruz. Sektör kaynaklarına göre Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4 Classic'in halefi olarak tanıtılacak. Galaxy Watch 5'in ise "Heart" kod adına sahip olduğu, bu saatin doğrudan Galaxy Watch 4'ün yerine geleceği söyleniyor.
Karşınızda Samsung Galaxy Watch 5 Pro:
Samsung Galaxy Watch 5 Pro'nun tasarım özelliklerine baktığımızda, saatin genel olarak Galaxy Watch 4'e benzeyeceğini görüyoruz. Ancak kayış bağlantı noktalarındaki değişiklik, dikkatlerden kaçmıyor. Galaxy Watch 5'te yer alan kayış bağlantı noktası ise Galaxy Watch 4 ile tamamen aynı. Yine de tasarım biraz daha kalın görünüyor ki bu dayanıklılık açısından geliştirmelerin ipucu olabilir.
Galaxy Watch 5 ise böyle görünüyor:
Samsung'un önümüzdeki ay bir Unpacked etkinliği gerçekleştirmesi ve bu etkinlikte en yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor. İşte Galaxy Watch 5 serisi de bu lansman etkinliklerinde karşımıza çıkacak. Yapılacak açıklamalar, akıllı saatlerin tüm özelliklerine açığa çıkaracak. Ancak Galaxy Watch 5'in teknik anlamda Galaxy Watch 4'ten büyük oranda gelişmiş olması beklenmiyor.