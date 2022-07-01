Samsung'dan Note Severlere Müjde: Başka Bir İsimle Dönüyor

Geçtiğimiz aylarda Samsung, Note serisinin fişini çekmişti. Ancak şimdi Note serisi, yeni bir isimler geri dönüyor.

Samsung'un donanımsal açıdan en sağlam akıllı telefon serilerinden Galaxy Note'un fişi geçtiğimiz aylarda resmi olarak çekildi. Bu durum Galaxy Note hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Durum böyle olunca serinin hayranları seri geri gelecek mi diye sosyal medyada tartışmaya başladı. Firmanın mobil bölüm başkanı TM Roh, sessizliğini bozdu ve serinin ruhunu Galaxy S Ultra modeliyle yaşatmak istediklerini söyledi.

Mobil bölüm başkanının yaptığı açıklamalardan yola çıkarak, gelecek olan Galaxy S23 Ultra modelinde daha çok Galaxy Note vari bir deneyim sunulacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Note'u Galaxy Note yapan şey ne?

İlk tanıtılan Galaxy Note'den son tanıtılan Galaxy Note kadar bu seriyi önemli kılan şeyin donanımsal özellikler haricinde S-Pen olduğunu söyleyebiliriz. Samsung, S-Pen için yaptığı tanıtımlarda S-Pen'i mobil dünyada farklılık oluşturmak ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak üzere tasarladığını söylüyordu.

S-Pen sayesinde firma; akıllı notlar almaya, detaylı çizimler yapmaya imkan sağlıyor ve ek yazılımsal özellikler sayesinde diğer akıllı telefonlarda bulunmayan özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Kısacası Galaxy Note'u Galaxy Note yapan şeyin S-Pen olduğunu söyleyebiliriz.

Mevcut akıllı telefonunuzu yeni Galaxy telefonlarla değiştirmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Peki siz Samsung'un aldığı bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Note serisi devam etmeli mi yoksa S-Pen'li bir Galaxy S modeli yeterli mi?