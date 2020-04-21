Samsung, Bir Gün 600 MP Kamera Geliştireceğini Açıkladı

Ultra yüksek çözünürlüklere sahip kamera sensörleri konusunda lider üreticilerden biri olan Samsung, son iki yıl içinde tanıttığı 64MP ve 108MP sensörleri ile hakim konumunu güçlendirmişti. Şirket şimdi, 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını yıllardır kimselere kaptırmayan Samsung, son dönemde kamera sensörü alanındaki çalışmalarına ciddi miktarda para harcıyor. Geçen yıl, akıllı telefonlar için 64MP görüntü sensörü modüllerini duyuran, bu sene de yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra ile ilk 108MP kameralı telefonunu gün yüzüne çıkaran Güney Koreli şirket, görüntü sensörleri alanında çok daha büyük planları olduğunu açıkladı.

Samsung’un sensör biriminde başkan yardımcısı olarak görev yapan kıdemli yönetici John Yong-In Park, şirketin internet sitesinden yayınlanan bir blog yazısında, insan gözünün yaklaşık 500MP'lik bir çözünürlüğe eşit olduğunu, buna karşılık çoğu modern DSLR fotoğraf makinesi ve akıllı telefonun gerçekte 40MP, 12MP ve 27MP çözünürlüğe sahip sensörler sunduğunu söyledi.

Samsung, insan gözünün eşdeğerinde kamera sensörleri geliştirmeyi hedefliyor

Örneğin, Samsung tarafından geliştirilen 108MP’lik ISOCELL Bright HMX sensörü, aslında 27MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Tıpkı 48MP kameralardan aslında 12MP çözünürlükteki fotoğraflar gördüğümüz gibi. Park, endüstrinin insan gözünün eşdeğeri sensörler geliştirmesi için önünde daha çok uzun bir yol olduğunu, nihai hedeflerinin 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmek olduğunu söyledi.

Çözünürlük ve piksel boyutu arasında bir denge oluşturmak zor olsa da Samsung, daha küçük pikseller görüntü kalitesini düşürebileceğinden, yüksek çözünürlüklü sensörlerde kullanılabilecek çeşitli piksel birleştirme teknolojileri geliştiriyor. Örneğin Güney Koreli şirketin 64MP sensörleri 2 x 2 piksel birleştirmeyi kullanırken, 108MP sensörleri ise ışık emilimini artırmak ve düşük ışık koşullarıyla ilgili sorunları azaltmak için 3 x 3 piksel birleştirme kullanıyor.

Söz konusu teknoloji, Samsung’un yaklaşan ultra yüksek çözünürlüklü kamera sensörlerinde de kullanılacak. Park, günümüzde mevcut olan çoğu kameranın yalnızca insan gözüyle görülebilen görüntüler (450nm ile 750nm arasındaki dalga boyları) çektiğini ve bu aralığın dışındaki ışık dalga boylarını algılayabilen sensörlerin geliştirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Ultraviyole ışığı ve kızılötesi dalgaları algılayabilen görüntü sensörlerinin tarımsal ve tıbbi alanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli alanlara fayda sağlamak için kullanılabileceğini belirten Park, sadece akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda otonom araçlar, drone’lar ve diğer IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için de kamera sensörleri geliştirmek istediklerini belirtti.