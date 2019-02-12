Samsung Galaxy Watch Active'in One UI Arayüzü Ortaya Çıktı

Samsung'un sporcular için geliştirdiği en yeni akıllı saati Galaxy Watch Active'in One UI arayüzü ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung odaklı haber sitesi SamMobile, Güney Koreli teknoloji devinin sporculara özel olarak geliştirdiği yeni akıllı saati Galaxy Watch Active’e ait bazı ekran görüntülerini yayınladı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre cihaz, Android Pie işletim sistemine sahip Galaxy akıllı telefonlarda olduğu gibi One UI arayüzüne sahip olacak.

Galaxy Watch Active, sporcular için özel olarak geliştirildiğinden öne çıkan özellikleri de spor odaklı olacak. Yenilenen arayüz, kullanıcıların daha az gereksiz bilgiye ve daha fazla aktiviteye ve sağlık bilgisine kolay bir şekilde erişmesini sağlayacak. Dilerseniz aktivite verilerinizi direkt saatin ana sayfasında görebileceksiniz.

Galaxy Watch Active, kullanıcıları gün boyunca izleyecek. Gün içinde ya da son bir saatte ne kadar aktif olduğunuzu direkt olarak kontrol edebilecek, hatta saatte bu konuda bildirim alabileceksiniz. Ayrıca saat, sağlık verilerinizi de sürekli olarak takip edecek. Kalp atış hızı sensörü uzun süre veri almazsa ya da veriler belli bir eşiğin üzerine çıkarsa size uyarıda bulunacak.

Galaxy Watch Active, 360 × 360 piksel 1.1 inçlik AMOLED ekran, Exynos 9110 işlemci, 768 MB RAM, 4 GB dahili depolama, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS ve NFC bağlantı gibi özelliklere sahip olacak. Cihazın 20 Şubat’taki Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 ailesi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.