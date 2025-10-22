Apple Vision Pro Rakibi Samsung Galaxy XR Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, genişletilmiş gerçeklik gözlüğü Galaxy XR'ı resmen tanıttı. Cihaz, Apple'ın Vision Pro'suna direkt rakip olarak geliyor. İşte özellikleri.

Samsung, bugün sabaha karşı çok beklenen Galaxy etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Etkinlikte, şimdiye kadar Project Moohan olarak bilinen, şirketin genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü resmen tanıtıldı. Bu gözlük, Samsung Galaxy XR ismini alırken Google, Qualcomm ortaklığında geliştirilen Android XR ekosisteminin ilk ürünü olarak çıkış yaptı.

Peki Samsung Galayx XR tam olarak nasıl özellikler sunuyor? Cihazın Apple’ın Vision Pro’suna benzer bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ona kıyasla daha uygun fiyatlı bir başlık olarak geliyor. İşte Samsung Galaxy XR hakkında bilmeniz gerekenler.

Samsung Galaxy XR tasarımı ve ekranı

Genişletilmiş gerçeklik gözlüğünün tasarımına baktığımızda Vision Pro’ya benzer bir tasarımla geldiğini görebiliyorzu. Ön tarafta gözlerinizi kaplayan bir ekran var. Ona daha rahat bir kullanım sunacak alnınızın bulunduğu kısma yerleştirilen minik bir yastık eşlik ediyor. Arkada da aynı şekilde yumuşak bir malzeme kullanılmış. Cihazın bataryasının tıpkı Vision Pro gibi ayrı bir şekilde sunulduğunu belirtelim. Kendi ağırlığı 545 gram, bataryanın ağırlığı 302 gram.

Galaxy XR modelinin 109 derece yatay 100 derece dikey görüş alanı sunabilen mikro OLED ekranlar yer alıyor. Ekranlarda 3552 x 3840 piksel çözünürlük var. Göz takibi özelliği bulunan ekran, 27 MP seviyesine kadar, yani neredeyse 8K seviyesinde çözünürlük de sunabiliyor. 72 Hz, 60 Hz ve 90 Hz yenileme hızlarıyla geldiğini belirtelim.

Samsung Galaxy XR performansı, yapay zekâ desteği

Samsung Galaxy XR gözlüğü, Qualcomm tarafından geliştirilen **Snapdragon XR2+ **işlemciden güç alacak. Cihazda 16 GB RAM ve 256 GB’lık depolama da bu işlemciye eşlik edecek. Android XR işletim sistemiyle kutudan çıkacağını ve tüm Android uygulamalarını çalıştırabileceğini de ekleyelim.

Tabii ki Samsung, bu ürünün de her alanına yapay zekânın entegre edildiğini söylüyor. Cihazda çoklu modelli yapay zekâ desteği mevcut. Direkt olarak Google’ın yapay zekâsı Gemini, Galaxy XR’ın temel yapay zekâ özelliği olacak. Yapay zekâ Galaxy XR’da gördüklerinizi görüyor, duyduklarınızı duyabiliyor. Bu sayede çevreye duyarlı bir cihaz kullanmış oluyorsunuz ve her an yapay zekâyla doğal sohbetler gerçekleştirerek ondan destek alabiliyorsunuz.

Gemini’ı kullanarak haritalarda geziler planlayabilir, ziyaret edebileceğiniz harika yerler bulabilir, YouTube’dan video izleyebilir, aklınıza gelen herhangi bir konuda sorular sorabilirsiniz. Hatta telefonlarda gördüğümüz Arama İçin Daire İçine Al bile ürüne eklenmiş. Sadece gördüğünüz şeyin etrafına parmağınızla bir daire çiizmeniz yeterli. Yapay zekâ bunun ardından onu bulmanızı sağlayacak.

Samsung Galaxy XR kameraları ve sensörleri

Samsung Galaxy XR’ın her yeri kamera ve sensörle donatılmış. İlk olarak video aktarımı, yani dış dünyayı görmeniz için kullanılan 2 adet kamera görüyoruz. 18 mm’lik f/2.0 diyafram açıklığındaki 6.5 MP sensörlere sahip bu kameralar 3D fotoğraf ve video çekebiliyor. Buna ek olarak altı adet dışa dönük daha kamera var. Bu kameralar, ellerinizi takip etme, yapay ışıkta daha iyi performans için derinlik sensör gibi şeyleri içeriyor.

İç kısma geldiğimizde** 4 adet göz takip kamerası** görüyoruz. Bu kameralar, gözlerinizi takip ederek ekranın ona göre kullanılmasına imkân tanıyor. Yani cihaz, neye baktığınızı anlayabiliyor. Ayrıca göz tanıma özelliği için de kullanıldığını belirtelim.

Samsung Galaxy XR başka neler sunuyor?

Galaxy XR modeli, tam olarak dışarıda kullanmaya uygun bir cihaz değil. Öyle ki şirketin açıklamalarına göre cihaz, yalnızca **2 saatlik pil ömrü **sunacak. Video oynatmada ise bu kullanım 2.5 saate çıkacak. Tabii ki batarya şarj olurken de kullanabileceksiniz. Kısacası çok uzun kullanımlar vadeden bir ürün olmadığını belirtelim. Çoğu özelliği gibi burada da Apple Vision Pro’ya benziyor.

Galaxy XR’ı çok farklı amaçlarla kullanabileceksiniz. En sevdiğiniz film ve dizileri tıpkı o filmin içindeymişsiniz ya da bir sinema salonundaymışsınız gibi izleyebileceksiniz. Spor müsabakalarını çok daha içine çeken bir şekilde deneyimleyebilmek de mümkün. Tabii ki aynı zamanda XR için hazırlanmış Android oyunlar da kullanıcılara sunulacak. Tüm bunların yanı sıra geliştiriciler, XR’a uygun uygulamalar ve özellikler geliştirebilecek.

Samsung Galaxy XR fiyatı ne kadar? Türkiye’ye gelecek mi?

Samsung Galaxy XR modeli, şimdilik yalnızca ABD ve Güney Kore’de piyasaya sürülüyor. Ürünün fiyatı ise** 1.799,99 dolar** olarak açıklandı. Diğer ülkelere gelişiyle ilgili ise maalesef bilgi yok. Yani ülkemizde sunulup sunulmayacağını bilmiyoruz. Apple’ın 3500 dolara Vision Pro sattığını düşündüğümüzde Galaxy XR’ın fiyatıyla onun önüne geçmeyi başardığını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy XR lansmanının tekrarı:

Samsung Galaxy XR demosu:

Samsung Galaxy XR kutu açılışı: