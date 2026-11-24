Google Haritalar’ın kodlarında keşfedilen yeni yüksek görünürlüklü harita stili, renk paletini değiştirerek navigasyonda netliği artırıyor.

Google Haritalar, kullanıcılara açık ve koyu tema gibi temel görünüm seçenekleri sunsa da şirket navigasyon deneyimini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Uygulamanın en son sürümünde yapılan incelemeler, sürüş esnasında yolları ve çevresel detayları tek bakışta ayırt etmeyi kolaylaştıracak yeni bir harita stilinin yolda olduğunu gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yüksek görünürlüklü harita stili neler sunuyor?

Google Haritalar'ın 26.48.00.1027729593 sürümünde tespit edilen ve "Harita stili" adı altında sunulan bu yeni ayar, kullanıcıların Standart ve Yüksek görünürlük seçenekleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Navigasyon arayüzündeki genel yerleşim, yönlendirme okları ve alt bilgi paneli korunurken haritanın renk paleti tamamen yenileniyor.

Açık modda standart tasarımdaki parlak yeşil bitki örtüsü alanları yerini daha koyu ve mat bir yeşil tonuna bırakıyor. Kırık beyaz ve bej zeminler farklı gri tonlarına dönüşürken, alışık olduğumuz mavi konum işaretçisi ise mor renge bürünüyor. Koyu modda ise değişim çok daha belirgin hale geliyor. Mavimsi arka plan yerini siyaha yakın koyu tonlara, parlak camgöbeği navigasyon rotası ise açık lavanta dolgulu mor bir çizgiye bırakıyor. Su kütleleri ve yeşil alanlar koyulaşırken yollar ve yer etiketleri netliğini koruyor.

Google’ın söz konusu harita stilini tüm kullanıcılara ne zaman sunacağına dair şimdilik henüz resmî bir tarih bulunmuyor.