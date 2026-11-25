Capcom, çok oyunculu nişancı oyunu Exoprimal'ı Mart 2027'de satıştan kaldıracağını ve Eylül 2027'de sunucularını tamamen kapatacağını duyurdu.

Capcom, çok oyunculu dinozor temalı nişancı oyunu Exoprimal'ı Mart 2027'de dijital mağazalardan kaldıracağını ve Eylül ayında sunucularını tamamen kapatacağını duyurdu.

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Oyunculara teşekkür ederek özür dileyen şirket, bu kararın ardından oyunun tamamen erişilemez olacağını belirtti.

Kapanış takvimi ve detaylar

Şirketin resmî web sitesinde paylaştığı hizmet sonu takvimi şu şekilde işleyecek:

25 Kasım 2026: Oyunun dört adet Survival Pass paketi PS Store'dan kaldırıldı.

30 Mart 2027: Exoprimal ve tüm DLC içerikleri bütün dijital mağazalardan silinecek.

29 Eylül 2027: Sunucuların fişi tamamen çekilecek.

Exoprimal fiziksel disk olarak da satılmış olsa da oynanabilmesi için sunuculara internet bağlantısı gerektiriyor. Bu nedenle Eylül 2027'den itibaren fiziksel veya dijital kopyaya sahip olmanız fark etmeksizin oyun tamamen oynanamaz hale gelecek.