Teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefonu olan Z Fold modelinde aynı ana kamerayı kullanabilir. İddiaya göre bir önceki nesilde kullandığı kamera dizilimini Z Fold6'ya modele taşıyabilir.

Akıllı telefon sektöründe git gide artan rekabet, telefon üreticilerinin bir sonraki modelleri gelişmiş özelliklerle donatmasına sebep oluyor. Her kullanıcı, telefon üreticilerinin bir sonraki modelinde gelişmiş ve farklı özellikler görmeye alışkın hâle geldi. Ancak bu konuda Samsung nezdinde ilginç bir iddia var.

Önde gelen telefon üreticileri, hâlihazırda katlanabilir telefonların hâlen eksiklerinin olduğunun farkında. Katlanma izi, kalınlık ve düşük kapasiteli batarya gibi problemler açısından ürünlerini geliştirmeye devam ediyorlar. Ancak iddiaya göre Samsung, Z Fold6 modelinde aynı ana kamerayı kullanacak.

İddiaları ile gündeme gelen Ice Universe isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısına göre, Z Fold6'ya dair beklentilerimizi azaltmamız gerekiyor.

"Galaxy Z Fold6'da çok fazla değişiklik beklemeyin. En azından kameradan emin olabiliriz. Fold4 ve Fold5 ile aynı, orası kesin."

İddiaya bakılırsa Samsung, Z Fold5 ve Z Fold4'te kullandığı 50MP'lik Samsung GN3 sensörünü (1/1.56", 1.0μm) Z Fold6'da ana kamera olarak tekrar kullanacak.

Ancak Güney Koreli teknoloji firması THE ELEC'in kaynaklarına göre Samsung, Huawei gibi katlanabilir telefon üreten rakipleriyle bir yarışa girmiş durumda. Üreticiler katlanabilir telefonları git gide inceltirken, Samsung bu konuda bir adım atmışa benzemiyor. Samsung'un bir sonraki hamlesi, Z Fold6'yı inceltmek ve daha kompakt bir tasarım elde edecek gibi görünüyor.

Daha büyük bir batarya kapasitesini görmemüz muhtemel olan Samsung Galaxy Z Fold6'nın ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.