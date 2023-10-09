Bir Samsung yöneticisi, Galaxy cihazların güvenlik güncellemesi desteğinin beş yılın üzerine çıkabileceğini açıkladı. İşletim sistemi tarafında benzer bir hamle görüp görmeyeceğimiz konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. Samsung'un bu hamlesi, Google'ın Pixel cihazlara 7 yıl yazılım desteği vereceğini açıklamasının ardından geldi.

Google, geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi telefonları Pixel 8 serisini tanıtmıştı. Bu cihazlarla duyurulan en önemli yeniliklerden biri ise yazılım desteğiydi. Şirket, 7 yıl boyunca telefonlara yazılım güncellemesi desteği (hem güvenlik hem de işletim sistemi) vereceğini ifade etti ve diğer şirketlerin önüne geçti.

Bugün ise Samsung’dan benzer bir hamle geleceği ortaya çıktı. Google’ın açıklamasından önce yazılım desteği konusunda Android ekosisteminde lider olan Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy telefonlarına daha uzun süre destek vermeyi planladığını ifade etti.

Samsung, telefonlarına beş yıldan daha uzun süre güvenlik güncellemeleri sunmayı planlıyor

Bir Samsung yöneticisi olan Shin-Chul Baik, geçen haftaki geliştirici konferanso sırasında SamMobile’ın sorularını yanıttı. Baik, Galaxy telefonlara beş yıldan daha uzun süre güvenlik güncellemesi sunmak istediklerini, bu planın şirkette görüşüldüğünü ifade etti.

Samsung’un bu hamlesinin nedenlerinden birinin Google’a yanıt vermek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Baik, güncelleme desteğinin uzatılması konusunda akıllı telefon üreticilerine baskı yapan düzenlemelerin de etkili olduğunu ifade ediyor.

İşletim sistemi güncellemelerinin uzayıp uzamayacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok

Açıklamaların, yalnızca güvenlik güncellemelerini kapsadığını belirtelim. İşletim sistemi güncellemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Google’ın önüne geçmek için ilerleyen zamanlarda bu konuda da bir hamle görme ihtimalimiz mümkün.

Samsung, şu anda orta segment ve amiral gemisi cihazlarına 5 yıl güvenlik güncellemesi, 4 yıl da işletim sistemi güncellemesi desteği sunuyor. Her seviyeden ürünlerle karşımıza çıkan şirket, aylık 1 milyardan fazla, yıllık ise 10 milyarın üstünde Galaxy cihazı güncelliyor.