Samsung Galaxy Z TriFold'un Dayanıklılığı Tekrar Gündemde: Bir Kullanıcının Ekranı Bir Ayda Hasar Gördü!

Samsung'un ilk üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z TriFold sahibi bir kullanıcının ekranı hiçbir dış etken olmaksızın bir ayda hasar gördü.

Samsung’un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Galaxy Z TriFold, dayanıklılık tartışmalarının odağında olmaya devam ediyor. Bugün Güney Kore’de bir kullanıcının yaşadığı ekran sorunu ise cihazın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmış durumda.

Topluluk forumlarında paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z TriFold sahibi bir kullanıcı, telefonu yalnızca bir ay kullandıktan sonra ekranında ciddi bir hasar oluştuğunu belirtti. Paylaşılan fotoğraflarda, katlanma bölgesinde ince dikey bir çizgi ve bu çizgiyi bölen ölü bir piksel dikkat çekiyor. Ekranın bir kısmı beyaza dönerken, diğer kısmı siyah kalmış durumda.

Kullanıcı herhangi bir dış etkene maruz kalmadığını belirtiyor

İki menteşeli ve çift katlanabilir yapıya sahip olan TriFold’da hasarın özellikle sol panelde belirginleştiği ifade ediliyor. Kullanıcı cihazın düşmediğini, fiziksel bir darbe almadığını ve suyla temas etmediğini söylüyor.

Samsung’un katlanabilir telefonları genel olarak beğeni toplasa da dayanıklılık sorunu TriFold ile yeniden gündeme gelmişti. Cihaz tanıtıldığında, çift katlamanın tek katlamaya göre daha riskli olabileceği konuşuluyordu. Yaşanan bu olay, bu endişelerin haklı olabileceğini gösteriyor.

Peki şimdi ne olacak?

Samsung’un Güney Kore’de ekran değişimi için %50 indirim sunduğu belirtiliyor ancak cihaz bu kadar yeni olduğu için kullanıcılar, onarım yerine tam bir değişim bekliyor.

Eğer inceleme sonucunda üretim hatası tespit edilirse Samsung’un tüm cihazlar özelinde atılım yaptığını görebiliriz.