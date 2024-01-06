Samsung Gaming Hub'ın ilk aksesuarı olma özelliği taşıyan kontrolcünün fiyatı da rakiplerine kıyasla oldukça uygun.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, temelde güvenilir akıllı telefonları, akıllı saatleri, tabletleri ve aksesuarlarıyla biliniyor. Bunlar haricinde elbette dizüstü bilgisayar, televizyon ve monitör gibi ürünlerini de görüyoruz fakat bu, şirketin adının mobil platformla özdeşleştiği gerçeğini değiştirmiyor.

Adım attığı her alanda belli bir standardı aşmış olan marka, oyunculuk tarafında da yatırımlarını sürdürüyor. Bu alana yönelik gördüğümüz en büyük yatırım, 2022 yılında Samsung Gaming Hub olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sistemle oyunları, tıpkı GeForce Now’da olduğu gibi yayınlayarak oynayabiliyoruz.

Şimdiyse bu ekosistemin ilk ürünü ortaya çıktı: Karşınızda PDP kablosuz kontrolcü

Gece yarısı mavisi rengiyle gelecek bu kontrolcü; Xbox, Switch, PC ve PlayStation için de kontrolcü üreten PDP tarafından yapıldı. Analogların yerleşimi Xbox kontrolcülerini anımsatırken bariz farklar da kendini Xbox’tan ayrıştırıyor. Üzerinde iki analog, bir D-Pad, ortada yer alan dört buton, 4 üstte, 2 de arkada olmak üzere tetik butonları yer alıyor.

Şarj edilebilir yapısıyla 40 saate varan oynama süresi sunan kontrolcü, USB Type-C girişine sahip ve Bluetooth ile bağlantı sağlıyor. Orta kısmında Samsung Gaming Hub logosunu görüyoruz. Bu kısım aynı zamanda bir buton. ABD için ön siparişe açılan kontrolcünün 50 dolarlık (vergiler hariç yaklaşık 1500 TL) fiyatı var. Ülkemizden satın alınıp alınmayacağını da ilerleyen zamanda göreceğiz.

Bu ekosistemle uyumlu diğer aksesuarlar da Samsung Gaming Hub sertifikasıyla karşımıza çıkacak.

Peki kısaca nedir bu Samsung Gaming Hub?

Samsung Gaming Hub, alışık olduğumuz bulut üzerinden oyun oynama deneyimini, uyumlu Samsung akıllı monitörlerine ve televizyonlarına getiren bir hizmet. Söz konusu sistemde Samsung; Xbox Cloud ve Nvidia GeForce NOW gibi ortaklarla birlikte çalışıyor. Yani bu platformları destekliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz kontrolcü, Samsung tarafından CES 2024’te sunulacak. Siz kontrolcüyü nasıl buldunuz?