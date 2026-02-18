Apple, Samsung Galaxy S26 Ultra'da Yer Alacak Önemli Bir Özelliği MacBook'larda Kullanacak

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da kullanacağı, ekranın başkaları tarafından görülmesini engelleyen hayalet ekran teknolojisinin MacBook'lara geleceği öne sürüldü.

Samsung, 25 Şubat tarihinde gerçekleştireceği lansmanıyla Galaxy S26 serisini bizlerle buluşturacak. Bu seride en dikkat çeken telefon ise şüphesiz S26 Ultra olacak. Ultra modelin “ekran gizliliği” ya da “hayalet ekran” olarak adlandırılan bir özellikle geleceği doğrulanmıştı. Bu harika özellik, başkalarının farklı açılardan telefonunuzun ekranını görmesini engelleyecek.

Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler geldi. En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, Apple’ın Samsung’un hayalet ekran teknolojisini kendi cihazlarına entegre etmeyi planladığını öne sürdü.

MacBook’larda Samsung’un hayalet ekran özelliği kullanılacak

Sızıntıya göre Apple, Samsung’un hayalet ekran özelliğini MacBook bilgisayarlarına entegre etmeyi planlıyor. MacBook modellerinin yakında OLED ekranlara geçiş yapmasını bekliyoruz. İşte bu geçişle birlikte cihaz ekranının başkaları tarafından görünmesini engelleyen hayalet ekranlar da MacBook’lara eklenecek. Böylece insanların olduğu bir yerde bilgisayarınızı kullanırken başkaları sizin ekranınızı göremeyecek. Bu yüzden harika bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

Samsung’un Galaxy S26 ile tanıtacağı bu özellik, ışığın yönünü piksel düzeyinde kontrol edebilen Flex Magic Pixel OLED teknolojisiyle gerçeğe dönüşüyor. Etkinleştirildiğinde ekran doğrudan bakıldığında net kalıyor, ancak yanlardan bakıldığında görülmesi zorlaşıyor. Aynı zamanda özelliği açıp kapatmak da mümkün olacak. Hatta daha da iyisi ekranın belirli bölümlerini kapatabilmesi. Böylece cihazın ekranının istediğiniz zaman istediğiniz kısmını gizleyebileceksiniz.

Telefonlarda gerçekten kullanışlı olacak. Ancak bilgisayarlarda da faydasının çok belirgin olacağını söyleyebiliriz. 14 veya 16 inç gibi ekranlar kamusal alanlarda çok daha fazla görünür durumda. Bu da bilgisayarda yaptıklarınızın insanlar tarafından kolayca görülebilmesine neden oluyor. MacBook’lara eklenecek bu teknoloji sayesinde bu sorun ortadan kalkacak. Hâlihazırda MacBook’larda parlaklığı ve renk doğruluğunu azaltan gizlilik özellikleri var ancak hiçbiri Samsung’un teknolojisi kadar etkili değil. Teknolojinin 2029 gibi MacBook’lara geldiğini görebiliriz.